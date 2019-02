Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 21.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Porsche zog auf die Gegenfahrbahn - wer sah den Unfall? - Hanau

(aa) Ein Porsche-Fahrer löste am Donnerstagmittag in der Eugen-Kaiser-Straße einen Unfall aus, weil er gegen 12.15 Uhr an der Fahrbahnverengung in Höhe "Kleine Hainstraße" (Baustelle) auf die Gegenspur fuhr und einen herannahenden 54-jährigen Peugeot-Fahrer zum Ausweichen zwang. Der Frankfurter konnte zwar den Frontalzusammenstoß mit dem Porsche (einem SUV) verhindern, stieß allerdings seitlich mit dem Mercedes eines 76-Jährigen aus Hanau zusammen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher jedoch machte sich mit seinem weißen Porsche davon. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Trotz Überschlag offenbar niemand verletzt - Freigericht/Somborn

(aa) Zwei Autofahrerinnen blieben bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Hanauer Straße glücklicherweise unverletzt, obwohl sich ein Fahrzeug überschlagen hatte. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 8.10 Uhr eine 50-jährige Dacia-Lenkerin auf der Hanauer Straße in Richtung Gondsrother Straße unterwegs und geriet in den Gegenverkehr. So kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 39-Jährigen. Der Dacia überschlug sich; beide Frauen, die aus Freigericht kommen, blieben offenbar unversehrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Die Polizei prüft nun, warum der die mutmaßliche Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn fuhr.

Offenbach, 21.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

