POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 15.02.2019

Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft - Erlensee

(av) Am Dienstag nahm die Polizei in Erlensee zwei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben; inzwischen sitzen beide in Untersuchungshaft. Nach umfangreichen Ermittlungen waren der 32- Jähriger und der 21-Jährige in den Fokus der Beamten des Rauschgiftkommissariats 34 in Hanau geraten. Polizeibeamte nahmen das Duo schließlich um 9.30 Uhr an einer Bushaltestelle in Erlensee vorläufig fest. Sie stellten mehrere Portionen Heroin sicher. Bei dem älteren Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem offenbar gefälschte Personaldokumente. Im Anschluss daran wurde die Wohnung der mutmaßlichen Drogendealer mit einem Spürhund durchsucht; hier stellten die Polizisten 1,25 Kilo Heroin, Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie Utensilien zum Portionieren sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurden die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Hanau vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die beiden mutmaßlichen Drogendealer wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild angehängt.

