Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 14. Februar 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Frau bei Wohnungsbrand verstorben - Offenbach

(aa) Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen in der Bettinastraße verstarb eine 58-jährige Bewohnerin. Gegen 7.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aus. In einem Mehrfamilienhinterhaus brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Die Kripo hat bereits die Brandursachenermittlungen in der Wohnung durchgeführt: Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass das Feuer durch eine glühende Zigarette verursacht wurde und die 58-jährige Bewohnerin offensichtlich durch eine Rauchgasintoxikation verstarb.

2. Zwei Personen bei Unfall verletzt - Offenbach

(av) Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Gegen 14.30 Uhr fuhren eine 20-Jährige und ihre 49-jährige Beifahrerin mit ihrem Opel Meriva von der Waldstraße kommend in Richtung Kaiserstraße und wollten auf Höhe der Hausnummer 60 nach links über beide Spuren in die dortige Tiefgarage einfahren. Dabei soll sie einen entgegenkommenden 3er BMW, der auf der dortigen Rechtsabbiegerspur fuhr und von einem 23-Jährigen gelenkt wurde, übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der BMW dem Meriva in die Beifahrerseite fuhr. Durch den Aufprall wurde der Opel aufgebockt und gegen den BMW eines 49-Jährigen geschoben, der gerade im Begriff war, aus der Tiefgaragenausfahrt heraus auf die Berliner Straße zu fahren. Bei dem Unfall wurden beide Frauen aus dem Opel verletzt, die Beifahrerin schwer. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 27.000 Euro beziffert; die Berliner Straße wurde zeitweise von der Kaiserstraße in Richtung Waldstraße gesperrt.

3. Auto brannte im Hinterhof - Rodgau/Jügesheim

(aa) Am frühen Donnerstag brannte in der Babenhäuser Straße ein geparkter Opel. Gegen 2.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte der freiwilligen Rodgauer Feuerwehr und der Polizei aus. Der Zafira war im Hinterhof eines Hauses abgestellt. Das Feuer griff von dem Auto auf einen angrenzenden Lagerraum über; hier wurden die Dachrinne, eine Tür und ein Fenster ebenfalls beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Offenbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Einbruch in Spielhalle scheitert - Zeugen gesucht! - Mühlheim/Lämmerspiel

(fg) Zwei Unbekannte scheiterten am frühen Mittwochmorgen am Sicherheitsglas einer Fensterscheibe, brachen daher ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten. Gegen 4.50 Uhr waren die Männer am Werk und schlugen mehrfach gegen die Fensterscheibe einer Spielhalle in der Mühlheimer Straße (30er-Hausnummern). Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete kurze Zeit später zwei Männer im Nahbereich, die sich immer wieder wegdrehten und anschließend die Herderstraße in Richtung Franz-Jakoby-Straße davonrannten. Die Männer waren 1,70 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und mit dunklen Jacken bekleidet. Einer trug eine Brille und war zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch oder den beiden Unbekannten machen können, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Keine Meldung

Offenbach, 14.02.2019, Pressestelle, Rudi Neu

