POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 11.12.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Autodiebe klauen Jaguar - Offenbach

(fg) Autodiebe haben am Montag einen im Landgrafenring in Höhe der 90er-Hausnummern abgestellten Jaguar mitgehen lassen. Zwischen 9 und 18 Uhr rissen sich die Unbekannten den blaugrauen Wagen des Typs CF1 unter den Nagel und fuhren davon. Am Jaguar waren MTK-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 507 angebracht. Hinweise auf die Diebe oder den Standort des Fahrzeugs bitte an die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Blauer Mazda 6 ist weg! - Langen

(fg) Ein blauer Mazda 6 steht seit Sonntag auf der Fahndungsliste der Polizei. Der Eigentümer bemerkte das Fehlen seines am Wilhelm-Leuschner-Platz abgestellten Wagens am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Er hatte sein Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 2139 angebracht waren, zwei Stunden vorher dort geparkt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Einbrecher in der Wohnung - Dreieich/Sprendlingen

(av) In der Freiherr-vom-Stein-Straße (40er-Hausnummern) brach ein Unbekannter am Montagabend in eine Wohnung ein, während der Bewohner anwesend war; der Ganove ergriff sofort die Flucht. Kurz nach 18 Uhr hörte der Bewohner Schläge an seiner Wohnungstür; als er nachsah stand er plötzlich einem Einbrecher gegenüber. Dieser flüchtete sofort über den Balkon der Hochparterre-Wohnung in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Einbrecher war etwa 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, schlank und trug dunkle Oberbekleidung, eine Jeans und eine Mütze. Zeugen, denen der Einbrecher aufgefallen ist, mögen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch über die Terrassentür - Hanau

(av) Am Montag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Richard-Wagner-Straße ein und nahmen Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon mit. Zwischen 14.30 und 19.15 Uhr hebelten die Ganoven eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und betraten dadurch die Wohnung. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und nahmen ihre Beute an sich, ehe sie flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Einbruch am Montagabend - Schöneck/Kilianstädten

(fg) Ein Einfamilienhaus in der Anne-Frank-Straße wurde am Montagabend von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 18 und 19.30 Uhr hebelten die Unbekannten die Balkontür auf und drangen ins Innere des Hauses ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume, nahmen Schmuck sowie Geld an sich und flohen über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen, Anwohner oder Passanten, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. 18-Jähriger bei Unfall leicht verletzt - Jossgrund/Oberndorf

(fg) Am Montagvormittag ereignete sich in Oberndorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde und ein Schaden von etwa 1.800 Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der junge Mann gegen 11.15 Uhr die Lohrer Straße in Richtung Frankfurter Straße. In einem dortigen Kurvenbereich verlor der Fahranfänger aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Suzuki Jimny, drehte sich und prallte gegen ein Mauer in der Deutelbacher Straße. Bei dem Zusammenstoß wurde der Oberndorfer leicht verletzt; er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte auf der Wache der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Auto überschlägt sich bei Unfall - Wächtersbach

(av) Eine junge Frau wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 3201 schwer verletzt; ihr Wagen hatte sich überschlagen. Gegen 16.10 Uhr fuhr die 21-jährige Biebergemündnerin mit ihrem Peugeot 206 von Neuwirtheim kommend in Richtung Wächtersbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte auf die Leitplanke auf. Ihr Auto überschlug sich und kam auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.600 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache in Gelnhausen zu melden.

5. Fünf Personen bei Unfall verletzt - Steinau an der Straße

(av) Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung Landesstraße 3195/Auffahrt zur Autobahn 66 wurden am Montagnachmittag fünf Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 56-Jähriger gegen 16 Uhr gemeinsam mit seinen beiden 23 und 28 Jahre alten Mitfahrern in einem Opel Astra auf der Landesstraße 3195 und wollte nach links auf die Autobahn 66 in Richtung Hanau auffahren. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Daimler, in dem ein 48-Jähriger und seine gleichaltrige Beifahrerin saßen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem alle drei Insassen des Opel schwer und die beiden Daimler-Insassen leicht verletzt wurden. Alle fünf wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungsmaßnahmen blieb die Straße für eine Stunde voll gesperrt.

6. Einbruch in Reha-Zentrum - Bad Soden-Salmünster/Salmünster

(fg) In die Büroräume eines Reha-Zentrums in der Hans-Streif-Straße stiegen Unbekannte in der Nacht zum Montag ein. In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 15.40 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr, drangen die Einbrecher in die Räumlichkeiten ein und hebelten anschließend zwei Türen auf. Sie durchsuchten die Büroräume im Obergeschoss sowie den Verkaufsraum im Erdgeschoss und nahmen Bargeld mit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt und übersteigt den Wert der Beute. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 11.12.2018, Pressestelle, Felix Geis

