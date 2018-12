POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 10.12.2018

Offenbach (ots) - Landesstraße 3196 nach Unfall voll gesperrt - Steinau an der Straße

(av) Nach einem schweren Unfall am Montagnachmittag an der Kreuzung Karl-Winnacker-Straße/ Bahnhofstraße ist die Landesstraße 3196 in Richtung Ulmbach aktuell voll gesperrt. Kurz nach 16 Uhr wurde der Unfall bekannt. Aktuell sind Polizei und Rettungskräfte mit der Aufnahme beschäftigt; auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Einzelheiten zum Hergang können aktuell noch nicht mitgeteilt werden. Auch die Dauer der Vollsperrung ist noch unklar. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Offenbach, 10.12.2018, Pressestelle, Anke Vitasek

