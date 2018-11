POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 30.11.2018

Ein Dokument

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

In eigener Sache:

Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt

(mm) Auch in diesem Jahr wird das Landespolizeiorchester wieder den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen in der wunderschönen Einhardbasilika in Seligenstadt untermalen. Das Polizeipräsidium lädt dazu gemeinsam mit der Evangelischen und Katholischen Polizeiseelsorge am Samstag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr, zum 23. Ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto

gemeinsam unterwegs

ein.

Bei dem Besuch können die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit nutzen, für einen Moment dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen.

Hinweis: Ein Plakat zu der Veranstaltung ist beigefügt.

1. Aufmerksamer Radfahrer als Zeuge gesucht - Offenbach

(av) Am späten Donnerstagabend kam es im Kurvenbereich des Nordrings zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun unter anderem den aufmerksamen Radfahrer, der wichtige Hinweise zum Verursacher gegeben hat. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Taxi auf dem Nordring in Richtung Goethering. Im Kurvenbereich kam ihm plötzlich ein Unbekannter auf seiner Spur entgegen. Der Taxifahrer konnte zwar noch auf den Grünstreifen ausweichen, der Entgegenkommende streifte jedoch die komplette Fahrzeugseite des Taxis und verursachte so einen Schaden von etwa 6.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher in Richtung Carl-Ullrich-Brücke davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein vorbeikommender Radfahrer, der den Unfall offenbar beobachtet hatte, konnte Hinweise zum Verursacher geben; demnach soll es sich um einen grauen Wagen handeln. Der aufmerksame Radler vergaß jedoch leider, seine Personalien zu hinterlassen. Daher sucht die Polizei ihn nun als Zeugen und bittet ihn, sowie andere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 auf dem 2. Polizeirevier zu melden.

2. Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Dreieich/Offenthal

(av) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, die am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Offenthal stattfand. Gegen 15.30 Uhr sollen dort mehrere Jugendliche einen 13-Jährigen angegangen haben. Anschließend flüchteten sie. Der 13-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm im Nahbereich vier 13 und 14 Jahre alte Jugendliche fest, die im Verdacht stehen, mit der Auseinandersetzung etwas zu tun zu haben. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

3. Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld - Rödermark/Urberach

(fg) Am Donnerstagabend stahlen Einbrecher Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus in der Erich-Kästner-Straße in Urberach. Zwischen 17.15 und 20.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zunächst auf das Grundstück und hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens (20er-Hausnummern) auf. Anschließend durchsuchten sie im Inneren mehrere Räume und durchstöberten Schränke sowie Kommoden. Nachdem sie ihre Beute gefunden und eingesteckt hatten, flohen sie über die zuvor aufgehebelte Terrassentür. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Mutmaßlicher Handyräuber vorläufig festgenommen - Hanau

(av) Nachdem einem 16-Jährigen am Donnerstagabend in der Nordstraße sein Handy geraubt wurde, nahm die Polizei wenig später einen Verdächtigen vorläufig fest. Der 16-Jährige stand gegen 21 Uhr an einer Bushaltestelle am Schlossgarten, als der mutmaßliche Täter auf ihn zukam. Er soll den 16-Jährigen geschubst und geschlagen haben und dann dessen Handy an sich genommen haben, bevor er in Richtung Freiheitsplatz davonrannte. Durch zwei Zeugen wurde der mutmaßliche Räuber verfolgt; wenig später nahmen herbeigeeilte Polizeibeamte ihn am Freiheitsplatz vorläufig fest. Beim Verdächtigen, einem 24-Jährigen aus Hanau, wurde das Mobiltelefon des 16-Jährigen sichergestellt. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am nächsten Tag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hanau entlassen. Er muss sich nun einem Verfahren wegen des Verdachts des Raubes stellen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Hanauer Kripo zu melden.

2. Wer sah den Autodiebstahl? - Maintal

(fg) Autodiebe stahlen am Donnerstagabend einen am Bürgerhaus in Bischofsheim geparkten Mazda. Der Eigentümer hatte seinen schwarzen CX-5 gegen 20 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als er gegen 23.30 Uhr zurückkam, war der Geländewagen verschwunden. Am Wagen waren HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 7597 angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Standort des Fahrzeugs bitte bei der Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 melden.

3. Einbrecher geht leer aus - Rodenbach/Oberrodenbach

(fg) Ein Einbrecher, der am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße (einstellige Hausnummer) einsteigen wollte, wurde vom Anwohner gestört und flüchtete. Um 18.30 Uhr hatte der Unbekannte bereits das Wohnzimmerfenster beschädigt, geöffnet und war im Begriff, ins Wohnhaus hineinzuklettern. Hierbei wurde der etwa 1,75 Meter große Mann überrascht, sodass er sofort die Beine in die Hand nahm. Er war komplett dunkel gekleidet und hinterließ einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Kripo in Hanau sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder dem flüchtenden Täter geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Stopp-Schild überfahren? - Gelnhausen

(av) An der Kreuzung Altenhaßlauer Straße/An der Burgmühle kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall; der Hergang ist jedoch noch nicht geklärt, weswegen die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Fiat Punto auf der vorfahrtberechtigen Altenhaßlauer Straße in Richtung Gelnhausen. Aus der Straße "An der Burgmühle" kam ein 45-jähriger Opel-Fahrer und wollte nach links in die Altenhaßlauer Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, die Punto-Fahrerin wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ermittelt nun die Polizei; deshalb sucht sie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache in Gelnhausen zu melden.

5. Gegen liegengebliebenen Kleintransporter geprallt - Autobahn 66 / Wächtersbach

(neu) Ein in einer Baustelle liegengebliebener Kleintransporter hat in der Nacht zu Freitag in Fahrtrichtung Fulda auf der Autobahn 66 zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem ein 23 Jahre alter Mann aus Sinntal schwere Kopfverletzungen davontrug. Nach Einschätzung der Polizei dürfte gegen 1.30 Uhr einem 29 Jahre alten Fahrer aus der Ukraine der Sprit seines Kleintransporters ausgegangen sein, weshalb er auf der rechten Spur anhielt. Anschließend soll er das Fahrzeug nur mit Warnblinklicht abgesichert haben und zu Fuß weggegangen sein, um möglicherweise eine Tankstelle zu suchen. Kurz darauf prallte der Fahrer eines VW Golf gegen den stehenden Transporter und überschlug sich dadurch. Der 23-jährige Sinntaler musste aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei prüft nun, ob der Transporter ausreichend abgesichert und somit für andere Autofahrer erkennbar war. Dessen Fahrer konnte in der Nähe der Unfallstelle aufgegriffen werden. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Danach konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

6. Mutmaßliche Verursacherin meldet sich - Geschädigter gesucht! - Schlüchtern

(fg) Am Donnerstag meldete sich eine 62-Jährige bei der Polizei und zeigte an, dass sie gegen 13 Uhr wohl einen Unfall verursacht habe. Wie die Frau aus Schlüchtern angab, sei sie auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Gartenstraße beim Ausparken vermutlich gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. An ihrem Opel Astra wurde ein Schaden am Heck festgestellt, der nach ersten Schätzungen 500 Euro beträgt. Die Polizei in Schlüchtern hat die Ermittlungen übernommen und fragt, wessen Wagen gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz stand und nun Beschädigungen aufweist. Der betroffene Fahrzeughalter oder Zeugen wenden sich bitte an die Wache unter der Rufnummer 06661 9610-0.

