POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 27.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Polizei beendete Streit unter Barbesuchern - Langen

(aa) Mehrere Streifen rückten am Sonntagmorgen zu einer Bar in der Nordendstraße aus. Gegen 4.20 Uhr waren dort offensichtlich die Gäste untereinander in Streit geraten. Der Wirt stand bei Eintreffen der Polizisten vor seiner Bar. Die Beamten stellten schließlich die Personalien von 17 Barbesuchern fest und erteilten allen einen Platzverweis. Einige Besucher kamen dem "Rausschmiss" laut der eingesetzten Kräfte nur widerwillig nach. Zur Nachaufsicht waren die Streifen noch gut eine Stunde im Nordend unterwegs. Anzeigen sind bislang keine erstattet worden.

2. Einbrecher waren in Ober-Roden und Messenhausen unterwegs - Rödermark

(aa) Einbrecher waren am Montag und schon am Wochenende in Ober-Roden und Messenhausen unterwegs. Zwischen 9.10 und 19 Uhr (Montag) drangen Diebe in eine Erdgeschosswohnung an der Ludwig-Uhland-Straße (Ober-Roden) ein. Hierzu hebelten sie zunächst vergeblich an zwei Fenstern und anschließend die Terrassentür auf. Die Täter erbeuteten Schmuck und hinterließen einen Schaden von etwa 1.000 Euro an den Fenstern und der Tür. Abends durchsuchten Einbrecher dann ein Einfamilienhaus in der Dietzenbacher Straße von Messenhausen. Zwischen 18.30 und 20.50 Uhr gelangten sie nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters in das Domizil. Auch hier stahlen die Eindringlinge Schmuck und elektronische Spielgeräte, darunter eine Playstation. Bereits zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr, stiegen Unbekannte in Ober-Roden durch ein aufgebrochenes Fenster in eine Autowerkstatt an der Dieburger Straße ein. Die Eindringlinge nahmen mehrere Autoreifen, Batterien sowie Werkzeug im Wert von etlichen tausend Euro mit. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen etwas gehört oder gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Fenster aufgehebelt und eingestiegen - Dreieich

(av) Am Montag nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in der Schubertstraße in ein Wohnhaus einzusteigen. Zwischen 15.15 und 19.15 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und stiegen hierdurch in die Wohnräume. Aus diesen stahlen sie Bargeld und Schmuck, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Festnahme nach Überfall auf Dönerimbiss - Mühlheim

(av) Nachdem am späten Montagabend ein Dönerimbiss in der Offenbacher Straße überfallen wurde, nahm die Polizei wenig später einen Verdächtigen fest. Gegen 22.45 Uhr soll der mutmaßliche Räuber den Imbiss unweit des sogenannten "Bepo-Kreisels" betreten und den Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu aufgefordert haben, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Mit seiner Beute soll er in Richtung "Rote Warte" geflüchtet sein. Kurz darauf nahm die Polizei in der Dunantstraße einen 15-jährigen Mühlheimer fest, der im Verdacht steht, den Raub begangen zu haben. Bei ihm stellten die Beamten Bargeld und eine Softair-Waffe sicher. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der räuberischen Erpressung stellen.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher kamen über die Terrassentür - Maintal/Wachenbuchen

(fg) Über die Terrassentür stiegen Unbekannte am Montag in eine Doppelhaushälfte in der Brucknerstraße (einstellige Hausnummern) ein und nahmen Schmuck sowie Bargeld mit. Zwischen 15.30 und 20 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf, begaben sich ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Zudem durchstöberten sie Schränke sowie Schubladen und flohen, nachdem sie ihre Beute eingesteckt hatten, über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau zu wenden.

2. Zwei junge Männer bei Unfall schwer verletzt - Biebergemünd

(aa) Zwei junge Männer aus Biebergemünd wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Spessartstraße schwer verletzt; der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 18-jährige Lenker eines BMW und sein 21-jähriger Beifahrer waren kurz vor 16 Uhr aus Richtung Lanzingen kommend in Richtung Kassel (Biebergemünd) unterwegs. In einer Kurve kam der 3er BMW nach rechts von der Straße ab, schleuderte dann herum und prallte schließlich gegen einen Baum. Unfallursache könnte nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

3. Einbruch in Hallenbad - Freigericht/Somborn

(fg) Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Montag das Hallenbad im Konrad-Adenauer-Ring heimsuchten. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagmorgen, 6.45 Uhr, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, nachdem sie ein davor befindliches Gitter entfernt hatten. Durch das geöffnete Fenster kletterten sie in die Kellerräume und gingen zwei Tresore an. Aus diesen entnahmen sie ihre Beute und flohen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1.500 Euro und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Hallenbadeinbrechern geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Wem gehört das Mountainbike? - Schlüchtern

(fg) Die Polizei in Schlüchtern sucht derzeit nach dem Eigentümer eines Mountainbikes, das sie am Montag, kurz vor Mitternacht, bei der Kontrolle eines 33-Jährigen sichergestellt haben. Gegen 23.50 Uhr nahm eine Streifenbesatzung eine Person, die in Höhe der Straße "In den sauren Wiesen" in Richtung "Alte Bahnhofstraße" lief, wahr. Im Rahmen der "dunklen Jahreszeit" werden Wohngebiete vermehrt bestreift, um Präsenz zu zeigen und Einbrecher abzuschrecken. Bei dieser Kontrolle konnte der polizeilich bekannte Mann keinen Eigentumsnachweis zum mitgeführten Bike (Specialized vom Typ Hardrock Sport in grün-schwarz) angeben. Er sagte lediglich, dass er es vor mehreren Wochen gefunden habe. Eine Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab keinen Treffer.

Die Polizei sucht daher nach dem rechtmäßigen Eigentümer und bittet diesen, sich auf der Wache in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Fahrrads ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 27.11.2018, Pressestelle, Rudi Neu

