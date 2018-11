POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 27.11.2018

Offenbach (ots) - Schaden bei Großfeuer in einer Schreinerei dürfte im Millionenbereich liegen - Steinau an der Straße

(neu) Ein Großfeuer in einer Schreinerei im Ortsteil Unterulrichsberg dürfte in der Nacht zu Dienstag einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht haben. Der Firmeninhaber bemerkte gegen 2 Uhr selbst den Brand und verständigte umgehend die Feuerwehr. Neben der Produktionshalle wurden auch mehrere Firmenfahrzeuge weitgehend zerstört. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht erste Ermittlungen aufgenommen. Auch die Staatsanwaltschaft Hanau wurde bereits informiert. Zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Wann die Brandermittler mit der unmittelbaren Spurensuche in der Halle beginnen können, steht noch nicht fest.

Offenbach, 27.11.2018, Pressestelle, Rudi Neu

