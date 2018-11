POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 26.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Mutmaßliche Randalierer festgenommen - Offenbach

(av) Am frühen Samstagmorgen meldeten Zeugen eine Personengruppe, die randalierend die Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach entlanglaufe und Autos beschädige; wenig später nahm die Polizei fünf Tatverdächtige fest. Gegen 2.15 Uhr wurden Anwohner von lauten Geräuschen auf der Mühlheimer Straße geweckt und alarmierten kurz darauf die Polizei. Sie gaben an, dass gerade eine Personengruppe die Straße entlanglaufe und gegen Autos und Verkehrsschilder trete. Die Polizei nahm kurz darauf im Nahbereich fünf Mühlheimer im Alter von 16, 18, 19 und 21 fest, die im Verdacht stehen, kurz zuvor insgesamt sieben Autos beschädigt zu haben. Die jungen Männer mussten alle mit auf die Wache kommen und wurden von dort aus nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun alle einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung stellen. Die Polizei bittet Zeugen, denen die Personengruppe aufgefallen ist und deren Personalien noch nicht aufgenommen wurden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf dem 1. Polizeirevier zu melden.

2. Wer schrieb den Zettel? - Offenbach

(av) Offenbar wurde eine Unfallflucht, die am Donnerstag in der Birkenlohrstraße begangen wurde, durch einen Zeugen beobachtet - so erklärt sich der Zettel, der am beschädigten Fahrzeug hing. Leider vergaß der Zeuge, eine wichtige Information zu notieren. Zwischen 17 und 19.30 Uhr fuhr ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Astra, beschädigte diesen und entfernte sich vom Unfallort. Der Zeuge, der den Unfall offenbar beobachtet hatte, notierte auf einem Zettel ein Fahrzeugkennzeichen und hinterließ ihn am Opel. Leider notierte er ausschließlich das Kennzeichen; um ihm Rückfragen stellen zu können, wären für die ermittelnden Polizeibeamten jedoch auch sein Name und seine Telefonnummer hilfreich gewesen. Daher bittet die Polizei nun diesen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 beim 2. Revier zu melden.

3. Zwei Einbrüche am Samstagabend - Rodgau

(av) Am Samstagabend stiegen Unbekannte in ein Haus in der Eisenbahnstraße und in ein Haus in der Rüdesheimer Straße ein. Zwischen 17.15 und 20 Uhr schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe an der Rückseite des Hauses in der Eisenbahnstraße im Bereich der 30er-Hausnummern ein und stiegen anschließend ein. Hier durchsuchten sie alle Räume. Ob sie dabei etwas mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Zwischen 16.45 und 22.30 Uhr brachen Einbrecher in der Rüdesheimer Straße eine Balkontür im Bereich der 10er-Hausnummern auf und gelangten so in die Wohnung, die sie komplett durchwühlten. Sie nahmen Bargeld und Schmuck mit. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 entgegen.

4. In Feuerwache eingebrochen - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(av) In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte ins Feuerwehrgerätehaus in der "Langen Schneise" ein und stahlen Feuerwehr-Spezialgerät. Zwischen 18.30 und 10.45 Uhr zerstörten Unbekannte eine Scheibe des Rolltors zur Fahrzeughalle und gelangten so hinein. Anschließend stahlen sie aus einem Feuerwehrauto Rettungsgerätschaften. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Einbrecher waren in zwei Häuser eingedrungen - Dietzenbach

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in zwei Häuser eingedrungen, wobei jeweils die Terrassentür aufgehebelt worden war. Am Samstag, zwischen 13.30 und 21.20 Uhr durchsuchten die Täter im Teutonenweg in einer Doppelhaushälfte alle Räume vom Keller bis zum ersten Stock. Noch unklar ist, was alles gestohlen wurde. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Sonntag, 1.30 Uhr, liegt die Tatzeit, in der Diebe in einem Reihenhaus in der Karolingerstraße die Schränke und Schubladen durchwühlt hatten. Die Einbrecher stahlen Geld, Schmuck, ein Handy und Schuhe sowie einen DVD-Player. Die Kriminalpolizei bittet zu beiden Fällen um Hinweise von Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Diebe stehlen Motorrad - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Am Sonntagabend stahlen Unbekannte eine in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 36 abgestellte Suzuki. Der Eigentümer hatte seine schwarze Maschine vom Typ GSX 1300R gegen 19.50 Uhr abgestellt. Den Diebstahl bemerkte er gegen 21.15 Uhr. An dem Motorrad war ein OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 98 angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Suzuki unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Wer sah den Unfall? - Egelsbach

(av) Am frühen Samstagmorgen fuhr ein Unbekannter auf der Darmstädter Straße/ Bundesstraße 3 gegen ein geparktes Fahrzeug, welches dadurch auf die Fahrbahn geschleudert wurde; der Verursacher flüchtete. Um kurz nach 5 Uhr fanden Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 3 zwischen Erzhausen und Egelsbach einen unbeleuchteten Opel Corsa mitten auf der Fahrspur stehend vor. Nach ersten Erkenntnissen war dieser zuvor am rechten Straßenrand geparkt gewesen. Ein Unbekannter näherte sich von hinten, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Corsa, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Polizeistation in Langen zu melden.

8. Lastkraftwagen nach 24-stündiger Fahrt gestoppt - Autobahn 3/Mainhausen

(fg) Seltsam kam einer Streifenbesatzung aus Heusenstamm das Verhalten eines Lastkraftwagen-Fahrers bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagmorgen vor. Der Fahrer war zuvor gegen 7.45 Uhr auf der Autobahn 3 in einem weißen Sattelzug mit bulgarischem Kennzeichen in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, stoppte vorschriftsmäßig auf das Anhaltesignal in einer Nothaltebucht und täuschte bei der anschließenden Kontrolle zunächst einen Hustenanfall vor. Doch davon ließen sich die Beamten nicht irritieren und lotsten den 42-jährigen Fahrer zum nächsten Parkplatz bei Mainhausen. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer mit seinem Sattelzug Blumen transportierte, obwohl er sonntags nicht fahren durfte. Weiter stellte die Streife Unregelmäßigkeiten bei den gespeicherten Lenkzeiten fest. Der griechische Fahrer führte den Sattelzug offensichtlich mit zwei verschiedenen Fahrerkarten und war 24 Stunden am Stück unterwegs. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt, der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und durfte bis zur Gestattung der Weiterfahrt ausschlafen. Ein weiteres Verfahren erwartet auch noch die bulgarische Spedition, für die der Grieche unterwegs war.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher klauen Haushaltsgeräte - Hanau

(lt) Einbrecher entwendeten bei einem Wohnungseinbruch Haushaltsgeräte und einen Laptop. Die Täter waren dabei in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 13.45 Uhr, in der Gärtnerstraße im Bereich der 40er-Hausnummern zugange. Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafften sich die Einbrecher über die Haupteingangstür. Im Treppenhaus wurde daraufhin eine Wohnungstür aufgebrochen und schließlich die Wohnung durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten dabei diverse Küchengeräte (unter anderem einen Kaffeevollautomaten) und einen Laptop. Die Kriminalpolizei Hanau ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

2. Einbrecher kamen tagsüber - Maintal/Bischofsheim

(fg) In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kreuzstein" (30er-Hausnummern) stiegen Unbekannte am Sonntag ein und ließen Bargeld sowie eine Digitalkamera mitgehen. Zwischen 9.45 und 18.15 Uhr begaben sich die Einbrecher auf das Grundstück, hebelten ein Fenster auf und kletterten durch dieses in den Innenraum. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, sackten ihre Beute ein und flohen über das zuvor aufgebrochene Fenster. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Einbruch in Bäckerei - Freigericht/Somborn

(aa) Einbrecher hebelten von Samstag auf Sonntag in der Raiffeisenstraße zwei Türen auf, um in eine Bäckereifiliale einzudringen. Im Büro brachen sie zudem eine Schublade auf. Die Täter fanden Geld und verschwanden damit. Die Tatzeit liegt zwischen 19.45 und 11.40 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer - Bad Soden-Salmünster

(neu) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Landesstraße 3178 ist ein 44 Jahre alter Mann aus Bad Soden-Salmünster ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer mit seinem Toyota gegen 9.55 Uhr zwischen Alsberg und der Kreuzung "Merneser Heiligen" aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt der 44-Jährige so schwere Verletzungen, dass er vermutlich gleich tot war. Die Staatsanwaltschaft Hanau stellte den Wagen des Mannes sicher und beauftragte einen Gutachter, die genauen Umstände des Unfalles zu klären. Die Landesstraße musste an der Einsatzstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei bittet ein älteres Ehepaar, welches wohl als erstes zu dem Geschehen hinzukam, sich auf der Wache in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 91480 zu melden. Dies gilt ebenso für weitere Zeugen.

Offenbach, 26.11.2018, Pressestelle, Rudi Neu

