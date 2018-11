POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 21.11.2018

Offenbach (ots) - Tatverdächtiger von Spezialkräften der Polizei festgenommen. - Steinau a.d.Str.

(neu) Wegen des Verdachts der Erpressung hat die Polizei am Dienstagabend in der Nähe von Steinau an der Straße einen 27 Jahre alten Verdächtigen aus dem Main-Kinzig-Kreis vorläufig festgenommen. Bei der Aktion waren auch Beamte einer Spezialeinheit beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kripo Gelnhausen soll der Verdächtige von einer Geschäftsfrau einen fünfstelligen Geldbetrag gefordert haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Staatsanwaltschaft und Polizei haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Weitergehende Angaben zu dem Vorfall können derzeit nicht gemacht werden.

Offenbach, 21.11.2018, Pressestelle, Rudi Neu

