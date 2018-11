POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 13.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Autodiebe stehlen Toyota - Offenbach/Bieber

(fg) Autodiebe haben in der Nacht zum Montag einen in der Kurt-Schumacher-Straße (10er-Hausnummern) abgestellten schwarzen Toyota geklaut und sind seither auf der Flucht. An dem SUV des Typs RAV 4 waren OF-Kennzeichen und die Ziffernfolge 2310 angebracht. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, liegen. Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl oder dem derzeitigen Standort des Wagens sagen können, werden gebeten, sich an die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu wenden.

2. Einbrecher brachen Automaten auf - Offenbach/Bieber

(fg) Drei Spiel- und einen Zigarettenautomaten knackten Einbrecher, die am Montag in eine Bar in der Ottersfuhrstraße eingedrungen waren. Zwischen 2.30 und 17 Uhr hebelten die Unbekannten zunächst ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und kletterten durch dieses in den Innenraum. Anschließend machten sie sich an den Automaten zu schaffen, entnahmen den gesamten Inhalt und flohen über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Rufnummer 069 8098-1234.

3. Bei Einbruch Laptop gestohlen - Heusenstamm

(av) Bei einem Einbruch wurde am Montagnachmittag aus einem Haus in der Graf-von-Stauffenberg-Straße ein Laptop gestohlen. Die Einbrecher kletterten zwischen 16 und 19 Uhr zunächst über den Gartenzaun im Bereich der einstelligen Hausnummern und hebelten dann eine Seiteneingangstür auf. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und steckten ihre Beute ein, ehe sie durch die Terrassentür flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

4. Gemüselieferung verzögerte sich... - Gemarkung Obertshausen/Autobahn 3

(aa) Der ein oder andere Aschaffenburger dürfte am Montag auf die Lieferung seines Obst- und Gemüsehändlers etwas länger gewartet haben: Polizeibeamte stoppten nämlich auf der Autobahn 3 einen Mercedes-Kleintransporter, der - wie sich später herausstellte - fast 33 Prozent mehr als erlaubt an besagten Lebensmitteln geladen hatte. Kurz vor 12 Uhr fiel der Sprinter einer Streife der Verkehrsüberwachung, die in Richtung Würzburg unterwegs war, auf: Der Transporter hing hinten verdächtig tief und "schaukelte" deutlich hoch und runter. Die Polizisten zogen den Sprinter schließlich aus dem Verkehr. Auch wenn der 49-jährige Fahrer wiederholt betonte, dass er es sehr eilig hätte, lotsten die Beamten den Transporter zur nächsten Waage. Die Überladung an Obst und Gemüse lag bei 1.140 Kilogramm, was an der nach unten gebogenen Blattfederung auch deutlich sichtbar war. Zudem hatten die Reifen regelrechte "Wülste". Bei einer Überladung des Fahrzeugs, das im vorliegenden Fall für ein Gewicht von 3,5 Tonnen ausgerichtet ist, verlängert sich der Bremsweg mitunter gravierend. Dadurch kann es, sowohl auf den Autobahnen und Landesstraßen als auch im Stadtverkehr, zu gefährlichen Situationen und schlimmstenfalls zu Unfällen kommen. Die Verkehrspolizisten leiteten gegen Fahrer und Halter des Sprinters die entsprechenden Bußgeldverfahren ein. Übrigens: Der 49-Jährige lud einen Teil der Lebensmittel aus, ließ seinen Beifahrer damit zurück und fuhr weiter nach Aschaffenburg. Ein Zweitfahrzeug zur Abholung war von ihm noch organisiert worden.

5. Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrern - Neu-Isenburg

(av) Einen schwarzgrauen Spitzbart und eine Warnweste an hatte der Radler laut Personenbeschreibung, der am Montagmorgen einem anderen Radfahrer ins Gesicht geschlagen haben soll. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Schleusnerstraße sei ihm ein anderer Radfahrer entgegengekommen. Dieser war ihm zuvor schon aufgefallen, weil er sehr zügig an einer Bushaltestelle vorbeigefahren war und hierbei die Wartenden erschreckt haben soll. Als sich die Radfahrer begegneten, gerieten sie in Streit, offenbar, weil sie unterschiedlicher Meinung darüber waren, ob man den Radweg in beide Richtungen befahren dürfe. Im Verlauf dieses Streits soll der Unbekannte dem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss daran sei er auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung Sprendlingen davongefahren. Der rabiate Radler wird als schlanker Mann von etwa 42 Jahren und etwa 178 Zentimeter Körpergröße beschrieben. Er sprach hochdeutsch, trug einen schwarzgrauen Spitzbart und eine Warnweste. Er war mit einem schwarzen City-Rennrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Radler geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache in Neu-Isenburg zu melden.

6. Streit am Kiosk eskalierte - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Polizei und Rettung fuhren am Montagabend zu einer Auseinandersetzung im Berliner Ring; ein 28-Jähriger muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung stellen. Kurz nach 20 Uhr soll der Verdächtige an einem Kiosk mit einem 35-Jährigen in Streit geraten sein. Dieser eskalierte dahingehend, dass der 28-Jährige mit einer Flasche zugeschlagen haben soll. Zwei weitere Kioskbesucher wollten wohl schlichten und erlitten dabei ebenfalls Schnittverletzungen. Der Beschuldigte war bei Eintreffen der Polizei bereits weg; er erschien allerdings wenig später auf der Polizeistation in Neu-Isenburg. Die weiteren Ermittlungen haben jetzt die Beamten der REG West (regionale Ermittlungsgruppe) aus Dreieich übernommen.

7. Wer sah die Handtaschenräuber? - Langen

(aa) Eine Fußgängerin wurde am späten Montagabend auf der Südlichen Ringstraße Opfer eines Handtaschenraubes. Gegen 23.30 Uhr war die 40-Jährige in Höhe der Hausnummer 159, als ihr plötzlich ein Mann Pfefferspray ins Gesicht sprühte und ihr die Handtasche entriss. Der Täter rannte mit zwei Komplizen auf der Südlichen Ringstraße in Richtung Wilhelmstraße/Egelsbacher Straße davon. Die Räuber waren alle dunkel gekleidet; sie erbeuteten Geld und Bankkarten. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

8. Einbrecher kamen in den Abendstunden - Seligenstadt

(fg) Schmuck, Geld und Herrenuhren nahmen Einbrecher mit, die am Montagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Egerländer Straße (einstellige Hausnummern) eingestiegen waren. Die Ganoven nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und kletterten zwischen 17.20 und 19 Uhr auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort hebelten sie die Balkontür auf, betraten das Wohnungsinnere und durchsuchten sämtliche Räume. Nachdem sie ihre Beute eingesackt hatten, flohen sie. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Dachgeschosswohnung brannte aus - Bad Orb

(av) Am Montagabend brannte es in einer Dachgeschosswohnung am Solplatz; der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Kurz nach 21 Uhr alarmierten Hausbewohner Feuerwehr und Polizei, da das ganze Haus voller Rauch sei und Rauchmelder ausgelöst hatten. Die herbeigeeilten Rettungskräfte stellten fest, dass es in der Dachgeschosswohnung brannte. Alle Hausbewohner konnten sich jedoch rechtzeitig ins Freie retten, sodass nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Offenbach, 13.11.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell