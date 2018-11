POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 12.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Autoknacker waren am Wochenende unterwegs - Offenbach

(fg) Ausschließlich Mercedes-Karossen hatten Autoknacker im Blick, die am Wochenende in der Strackgasse, in der Staudenstraße, in der Dietzenbacher Straße und der Straße "Am Maingarten" zugange waren. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr und Samstagvormittag, 11.45 Uhr, machten sich die Langfinger an insgesamt acht Wagen der Fabrikate A-, B- und C-Klasse zu schaffen und bauten in sieben Fällen den Airbag aus dem Lenkrad aus. An der in der Dietzenbacher Straße abgestellten C-Klasse schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein und entwendeten ein Mobiltelefon. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Hinweise auf die Autoknacker nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Einbrecher hebelten Balkontür auf - Offenbach

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in der Rhönstraße in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 14 Uhr und Sonntag, 14.50 Uhr, die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten die Eindringlinge die Schränke und Schubladen. Sie stahlen unter anderem Geld, Schmuck und eine Kamera. Die Diebe verschwanden wieder über den Balkon. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Zeuge meldete mutmaßliche Einbrecher - drei Männer wurden vorläufig festgenommen - Heusenstamm

(aa) Ein aufmerksamer Passant alarmierte am späten Freitag die Polizei, weil er zwei mutmaßliche Einbrecher auf einem Grundstück im Bereich "Alter Gravenbrucher Weg" gesehen hatte. Polizeibeamte nahmen kurz darauf, gegen 23.40 Uhr, sogar drei Männer im Alter von 18, 20 und 33 Jahren vorläufig fest. Die Verdächtigen waren offensichtlich in mehrere Gartenschuppen eingedrungen. Die Beamten stellten zudem ein Mountainbike sicher, dass mutmaßlich zuvor gestohlen wurde. Die Männer, die in Deutschland keinen Wohnsitz haben, mussten für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache und wurden nach der Erhebung einer Sicherheitsleistung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

4. Kühlergrill und Scheinwerfer aus Auto geklaut - Dietzenbach

(av) Am frühen Freitagmorgen stahl ein Unbekannter von einem Grundstück in der Borsigstraße aus einem Auto den Kühlergrill und die Scheinwerfer. Zwischen 0.30 und 3.15 Uhr überstieg der Ganove den Zaun zum Grundstück und schlug zunächst die Dreieckscheibe einer dort abgestellten Mercedes S-Klasse ein. Anschließend öffnete er die Motorhaube und baute seine Beute dort aus. Da sich ein Kühlergrill vermutlich nicht unbemerkt wegtragen lässt, fragt die Polizei nach Zeugen, die vielleicht auch vom nahegelegenen Bahnhof Dietzenbach-Steinberg aus etwas gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

5. Kellerbrand in Wohn- und Geschäftshaus - Langen

(aa) Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagabend zu einem Feuer in die Bahnstraße aus; gegen 19.15 Uhr brannte es im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses. Im Keller waren Teppiche und Bekleidung des im Erdgeschoss befindlichen Geschäfts gelagert. Der Schaden am Gebäude und dem Inventar liegt nach erster Schätzung bei 70.000 Euro. Die Hausbewohner gelangten nach bisherigen Erkenntnissen unversehrt ins Freie; ein Feuerwehrmann dagegen erlitt bei einem Sturz einen Handbruch. Ein benachbartes Geschäft war wie das Wohn- und Geschäftshaus vom Rauch betroffen; ob auch hier ein Schaden zu beklagen ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Drei Autos aufgebrochen, drei Mal nichts entwendet - Mühlheim

(av) Am Samstag brachen Unbekannte drei Autos auf, die in der Borsigstraße abgestellt worden waren; entwendet wurde jedoch nichts. Zwischen 3.30 und 13.30 Uhr schlugen die Ganoven die Beifahrerseitenscheibe eines VW Golfs sowie die Dreieckscheibe eines VW Passat ein; ein Alfa Romeo wurde ebenfalls aufgebrochen. Alle drei Fahrzeuge wurden durchsucht, ohne jedoch etwas mitzunehmen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Kradfahrer verstarb nach Unfall - Gemarkung Seligenstadt/Autobahn 45

(aa) Ein Motorrad-Fahrer verunglückte am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 45 und verletzte sich so schwer, dass er am Montagmorgen im Krankenhaus verstarb. Kurz vor 15.30 Uhr war der 79-Jährige mit seiner Suzuki auf der A 45 in Richtung Würzburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in Höhe des Autobahndreiecks Seligenstadt (A 3) von der Fahrbahn nach links auf den Grünstreifen ab. Anschließend geriet der Biker ins Schleudern, stürzte, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen eine Leitbake. Der Rettungshubschrauber war kurz darauf gelandet; der Verletzte wurde allerdings mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erstreckte sich bis in die Abendstunden; zeitweise war die Autobahn voll gesperrt.

8. Unfallhergang ungeklärt - Hainburg/Hainstadt

(av) Noch unklar ist, wie ein Verkehrsunfall, der am Freitagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße/An der Hasenleuchte passierte, genau vonstatten ging; deswegen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der Straße "An der Hasenleuchte" und wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Ein 29-Jähriger fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Peugeot Boxer auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. Die Einmündung ist mit einer Ampel geregelt. Wie es also gegen 16 Uhr zum folgenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Beide Beteiligte gaben an, sie hätten "Grün" gehabt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

9. Großbrand in Polsterei - Mainhausen/Zellhausen

(lt) In der Nacht zum Montag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Bereich Jahnstraße/Mühlwiesenweg aus. Gegen 3.20 Uhr meldeten Anwohner Rauchentwicklung in einer dortigen Fertigungshalle. Bei Eintreffen wurde ein Brand in der dortigen Polsterei festgestellt. Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten wurde der Einsatzort abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Zeitweise wurde die Stromversorgung in dem Straßenabschnitt abgestellt. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Bereich Main-Kinzig

1. Aufmerksame Zeugen stellen mutmaßlichen Handtaschendieb - Hanau

(av) Aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass eine 80-jährige Hanauerin weiterhin im Besitz ihrer Handtasche ist; diese stellten nämlich den mutmaßlichen Dieb, der der Frau am Samstag die Tasche gestohlen haben soll. Die alte Dame war gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Salzstraße einkaufen. Während sie ihre Einkäufe vom Wagen in einen Trolley räumte, stellte sie ihre Handtasche auf einer Ablage ab und drehte sich anschließend weg, um den Einkaufswagen in den Abstellplatz zu schieben. Diesen kurzen unbeobachteten Moment nutzte ein mutmaßlicher Dieb, um sich die Tasche zu schnappen und damit wegzurennen. Der Vorgang wurde von Passanten bemerkt, die den 43-Jährigen stellten und ihn der Polizei übergaben. Er muss sich nun einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls stellen.

2. Einbrecher klettert ins Obergeschoss - Hanau

(lt) Ein Einbrecher stahl am Sonntag Bargeld aus einem Reihenhaus im Kreuzweg. Der Täter war im Zeitraum von 18 bis 20.30 Uhr im Bereich der 10er-Hausnummern unterwegs und kletterte auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Dort hebelte er die Balkontür auf und gelangte in die Räumlichkeiten, wo er schließlich Bargeld entwendete. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Vermisster wieder da - Bruchköbel

(fg) Der 15-jährige Jugendliche, der seit dem 8. November vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder da.

4. Radfahrer nach Frontalzusammenstoß schwerverletzt - Maintal

(av) Am Freitagabend stießen auf einem Radweg neben der Straße Am Kreuzstein (Bundesstraße 8) zwei Radfahrer frontal zusammen; einer wurde dabei schwer verletzt, der andere fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen 19 Uhr fuhr ein 40-jähriger Hanauer mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 8 vom Bahnhof Maintal-West in Richtung Kennedystraße. Ihm kam ein anderer Radfahrer entgegen. Beide stießen frontal zusammen und stürzten. Der 40-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Radfahrer soll nach seinem Sturz zwar kurzzeitig benommen gewesen sein, soll aber dann seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der unbekannte Radler wird als schmächtiger, circa 16-Jähriger mit einer geschätzten Körpergröße von 160 Zentimetern, schwarzen kurzen Haaren sowie einer Brille beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

5. Einbrecher erbeuten Schmuck - Maintal/Dörnigheim

(lt) Diversen Schmuck erbeuteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Königsberger Straße. Im Zeitraum von 16 bis 20.30 Uhr waren die Täter im Bereich der einstelligen Hausnummern zugange und hebelten dabei die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Hinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

6. Gegen Torpfosten gefahren und abgehauen - Linsengericht/Altenhaßlau

(av) Am Sonntagmorgen beschädigte ein Lastwagen bei einem Wendemanöver in der Straße "Vorm Wildhaus" einen Torpfosten und ein Tor; ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer davon. Gegen 8 Uhr fuhr der Lastkraftwagen rückwärts aus dem Sudetenring in die Straße "Vorm Wildhaus". Hierbei kollidierte er mit der linken hinteren Fahrzeugseite mit dem Tor der Hausnummer 2, ehe er flüchtete. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Laster um einen weißen Kofferbau-Lastkraftwagen ohne Aufschrift mit Frankfurter Kennzeichen handeln. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache in Gelnhausen zu melden.

7. Vermisstensuche endet glimpflich - Schöneck

(fg) Glimpflich endete eine Vermisstensuche der Polizei am Sonntagvormittag, nachdem eine 94-Jährige aus einem Altenhilfezentrum in Büdesheim unauffindbar war. Gegen 11 Uhr verschwand die Rentnerin mit ihrem Rollator aus dem Wohngebäude in der Straße "Wiesenau". Da sich die Dame kaum orientieren kann, nahmen mehrere Streifenbesatzungen die Suche auf. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte die 94-Jährige schließlich in einem Feld nahe der Straße "Hanauer Pfad" ausfindig gemacht werden; sie hatte sich mit ihrem Rollator im Matsch festgefahren. Zwei Polizeibeamte kümmerten sich um die Dame und brachten sie unverletzt zurück nach Hause.

8. Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn 66 - Zeugen gesucht - Steinau an d. Straße

(fg) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Steinau und Salmünster in Fahrtrichtung Hanau ereignet hat; ein 31-Jähriger und dessen 29-jährige Beifahrerin aus Wächtersbach wurden hierbei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Gegen 9.45 Uhr fuhr der 31-Jährige in seinem Audi A3 auf der linken Spur von Fulda kommend in Richtung Hanau. Der Fahrer eines silbernen PKW soll dann auf den linken Fahrstreifen auf die Überholspur gewechselt sein, ohne auf den dort befindlichen Audi zu achten. Daher musste der Audi-Lenker wohl eine starke Bremsung einleiten, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dieser wurde der Audi abgewiesen, schleuderte nach rechts in die dortige Böschung und blieb letztlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehen. Die Autobahn war während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen zeitweise vollgesperrt. Der 31-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Seine Beifahrerin kam ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

9. Trickdieb erbeutet Bargeld - Bad Orb

(lt) Ein Trickdieb fragte den Geschädigten nach Münzgeld und erbeutete dabei Geldscheine aus der Geldbörse. Der 81-jährige Geschädigte befand sich am vergangenen Freitag auf dem Wochenmarkt in der Würzburger Straße (Nahkauf-Parkplatz im Bereich der Parkscheinautomaten). In der Zeit zwischen 12.15 und 12.30 Uhr wurde er von dem Trickdieb angesprochen. Er bat um das Wechseln einer Zwei-Euro-Münze. Der Senior holte hilfsbereit seine Geldbörse hervor und schaute im Münzfach nach. Der Täter lenkte ihn dabei geschickt ab und nahm die Geldscheine zunächst unbemerkt heraus. Der Täter spricht gebrochenes Deutsch und wird auf circa 1,70 Meter groß, korpulent, mit heller Hautfarbe und dunklen Haaren beschrieben. Er war mit einer dunklen Wintermütze, dunkler Winterjacke und Jeans bekleidet und entfernte sich vom Tatort in Richtung Würzburger Straße. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Kripo Gelnhausen.

Offenbach, 12.11.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell