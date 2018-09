POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 12.09.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. LKW kracht in Baugerüst und legt Verkehr in Richtung Offenbach lahm - Offenbach

(mol) Ein LKW-Fahrer sorgte am Mittwochvormittag für eine bis in den Nachmittag andauernde Vollsperrung im Kaiserleikreisel. Offenbar hatte der Brummifahrer zunächst die vor der Autobahnbrücke in Richtung Offenbach befindliche Höhenbegrenzung nicht beachtet, krachte in diese hinein und verkeilte sich mit dem Metallträger. Der Straßenabschnitt wurde teilweise voll gesperrt, um den LKW sowie die Reste der Metallkonstruktion zu sichern. Dies führte zu Behinderungen im Berufsverkehr. Die Fahrspuren werden voraussichtlich zum Feierabendverkehr wieder vollständig freigegeben.

2. Falsche Polizeibeamte bringen Seniorin um Vermögen - Obertshausen/Hausen

(av) "Guten Tag, mein Name ist Müller, ich bin von der Polizei und wir haben gerade Einbrecher festgenommen, die an Ihr Geld wollen." - so oder ähnlich melden sich derzeit Betrüger im ganzen Dienstgebiet bei Bürgern mit dem Ziel, sich erst das Vertrauen und anschließend die Barschaft zu erschleichen. Leider kamen sie am Dienstagnachmittag bei einer Seniorin mit dieser Masche durch; die Frau übergab den Betrügern ihr gesamtes Vermögen. Gegen 14.30 Uhr meldeten sich die Betrüger bei der Frau aus Obertshausen, gaben sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes aus und überzeugten sie in einem mehrstündigen Telefonat davon, dass ihr Vermögen tatsächlich in Gefahr sei und dass sie es retten könne, indem sie es der "Polizei" übergäbe. Die Betrüger traten dabei am Telefon so eloquent und überzeugend auf, dass die Dame ihnen Glauben schenkte und schließlich gegen 18.15 Uhr ihre gesamten Ersparnisse vor die Tür legte. Kurz darauf wurde das Geld von einem unbekannten Täter abgeholt. Die zuständige Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals nach vorhandenem Vermögen fragt. Sie rät Bürgern, die einen solchen betrügerischen Anruf erhalten, sofort aufzulegen und die richtige Polizei zu rufen.

3. Einbruch in Friseursalon - Dreieich-Sprendlingen

(fg) Nicht zum Haare schneiden kamen Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag in einen Friseursalon in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen sind. In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, hebelten die Ganoven die Eingangstür auf und durchsuchten den Innenraum nach Beute. Nachdem sie eine Geldkassette eingesteckt hatten, flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der Sachschaden, der auf etwa 700 Euro geschätzt wird, übersteigt den der Beute bei weitem. Zeugen, die etwas vom Einbruch mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wer hat den Gaststätteneinbrecher gesehen? - Mühlheim

(fg) Am Dienstagnachmittag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Neustraße (einstellige Hausnummern) eingestiegen. Zwischen 15.10 und 15.40 Uhr öffnete der Einbrecher ein Fenster, kletterte durch dieses in den Innenraum und nahm eine Geldkassette mit. Diese legte er ab, während er sich an einem Kühlcontainer im Innenhof zu schaffen machte und zwei große Stücke Rindfleisch vermutlich zum Abtransport bereitlegte. Eine Anwohnerin kam kurze Zeit später in den Hof und sprach den ihr unbekannten korpulenten Mann umgehend an. Er fragte nach Arbeit und radelte, nachdem er eine Absage erhalten hatte, in Richtung Kirchstraße davon. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der etwa 1,75 Meter große Mann, der schwarze kurze Haare hatte, kurz zuvor in die Gaststätte eingebrochen ist. Er trug eine graue kurze Hose, ein hellgrünes T-Shirt und besonders auffällige Schuhe, nämlich rosa Crocs. Gestohlen wurde glücklicherweise nichts, da die Geldkassette und das Rindfleisch zurückgelassen wurden. Zeugen, denen die Person aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher verwüsten Elektronikmarkt - Hanau

(mol) Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließen Einbrecher am frühen Montagmorgen, nachdem sie in einen Elektronikmarkt in der Luise-Kiesselbach-Straße eingebrochen waren. Die unbekannten Täter waren gegen 3.35 Uhr über eine Seitentür in den Markt eingedrungen. An der Auslösung der Alarmanlage schienen sich die Einbrecher nicht zu stören, denn um an eine Glasvitrine zu gelangen, zerstörten sie noch eine Holzplatte und verschoben außerdem noch mehrere Holzpalletten. Was bei dem Einbruch genau geklaut wurde, muss noch geklärt werden. Hinweise auf die Täter oder zur Tatzeit weggefahrene Autos nimmt die Hanauer Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Augenscheinlich alkoholisierter "Geisterfahrer" - Bundesstraße 45/Bruchköbel

(av) Am frühen Mittwochmorgen geriet ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer auf der Bundesstraße 45 in den Gegenverkehr; einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ist es wohl zu verdanken, dass der "Geisterfahrer" gestoppt wurde. Gegen 2.25 Uhr fuhr der Zeuge von Hanau in Richtung Bruchköbel. Plötzlich sei ihm ein weißer Peugeot Boxer auf seiner Fahrspur entgegen gekommen. Er habe stark bremsen müssen und sei nur durch ein massives Ausweichmanöver einem Frontalzusammenstoß entgangen. Anschließend habe er Hupe und Warnblinklicht betätigt, um den Fahrer des Kastenwagens auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Kurz darauf soll der Boxer-Fahrer ein umständliches Wendemanöver vollführt haben, wobei es erneut fast zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer gekommen sein soll. Der Zeuge verfolgte den Peugeot und konnte ihn in Bruchköbel im Germanenring zum Anhalten bewegen. Er informierte die Polizei, die bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer einen vorläufigen Atemalkoholtest durchführte. Dieser zeigte einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun einem Verfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr stellen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch nach Zeugen, insbesondere nach dem Verkehrsteilnehmer, der bei dem Wendemanöver beinahe mit dem Peugeot zusammengestoßen sein soll. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache in Hanau zu melden.¬

3. Die Vorfahrt genommen und abgehauen - Gründau

(av) Weil ein unbekannter Autofahrer ihr am Dienstagabend die Vorfahrt nahm, musste eine Rollerfahrerin auf der Hainstraße stark bremsen und verletzte sich dabei; der Autofahrer fuhr jedoch weiter. Gegen 19.10 Uhr befuhr die 47-Jährige mit ihrer Vespa die Hainstraße in Richtung Quellenweg. Die Hainstraße ist eine Vorfahrtsstraße. Aus der Schmiedgasse kam von rechts ein dunkler Kombi und nahm ihr die Vorfahrt, sodass sie abrupt bremsen musste und sich hierbei am Fuß verletzte. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Der dunkle Kombi setzte seine Fahrt über die Kreuzung fort, ohne sich um die Vespafahrerin zu kümmern. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache in Hanau zu melden.

Offenbach, 12.09.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

