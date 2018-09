POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 11.09.2018

Offenbach (ots) - Bereich Hanau

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 11.09.2018

19-jähriger Tatverdächtiger in Haft - Bad Orb

(fg) Nach einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern und einem 47-Jährigen Ende August (wir berichteten) in der Kanalstraße befindet sich ein 19-Jähriger, vermutlich der Haupttäter, in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht des versuchten Totschlags. In den sozialen Medien - unter anderem auf Facebook - werden mögliche Tathergänge geschildert. Auf diese Hinweise sind Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin dringend angewiesen. Zeugen, die den Vorfall am frühen Sonntagmorgen des 26. August, gegen 2 Uhr, mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 11.09.2018, Pressestelle, Felix Geis

