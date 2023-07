Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Großeinsatz der Polizei (Folgemeldung) - Ungesicherte Informationen verbreitet

Gießen (ots)

Gießen

Wie bereits am Freitag gibt es auch am heutigen Samstag im Zusammenhang mit den Aktionen in Gießen eine Verbreitung von Meldungen aus und auf nicht offiziellen z.B. behördlichen Kanälen. So kursiert derzeit eine Meldung unbekannter Herkunft über eine bei einer "Störaktion getötete" Person. Diese Meldung hat sich bislang in keiner Weise bestätigt. Der Polizei liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, Meldungen nicht ungeprüft einfach weiter zu verbreiten, sondern sich ausschließlich aus offiziellen Quellen zu informieren. Die Polizei begleitet den Einsatz über ihren Twitterkanal (@Polizei_MH) und verbreitet auch Presseinformationen unter www.polizeipresse.de. Nutzen Sie ausschließlich diese offiziellen Quellen als Informationsquellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell