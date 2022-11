Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Astra durchwühlt + Kat-Diebe schlagen zu + Citybike gestohlen + Schwer Verletzte nach Überholvorgang + Bei Parkmanöver Skoda touchiert + Von der Fahrbahn abgekommen + Unfallflucht in der Rewestraße

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Gießen vom 23.11.2022:

+++

Langgöns: Astra durchwühlt

Auf Beute aus einem in der Ahornstraße geparkten Astra hatte es ein Trio heute in den frühen Morgenstunden abgesehen. Gegen 03.30 Uhr öffneten die drei Männer den nicht verschlossenen schwarzen Sportstourer und suchten nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen, denen das Trio heute in den frühen Morgenstunden in der Ahornstraße auffielen oder die sonst Angaben zur Identität der Diebe machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizei im Gießen in Verbindung zu setzen.

+++

Gießen: Kat-Diebe schlagen zu

In der Nacht von Freitag (18.11.2022) auf Samstag (19.11.2022) montierten Unbekannte den Katalysator eines im Dahlienweg geparkten Kombis ab. Der schwarze Opel Astra parkte in Höhe der Hausnummer 1. Die Täter benutzten zur Demontage einen Akku-Universalsäge vom Hersteller "Einhell" die sie am Opel zurückließen. Hinweise zu den Dieben oder zur Herkunft der schwarz-roten Akkusäge nehmen die Ermittler der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

+++

Gießen: Citybike gestohlen

Nach dem Diebstahl eines schwarzen Citybikes der Marke "VSF Fahrradmanufaktur" bitte die Gießener Polizei um Mithilfe. Das rund 400 Euro teure Fahrrad stand zwischen Mittwoch (16.11.2022), gegen 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen (17.11.2022), gegen 09.30 Uhr im Hof eines Anwesens in der Schanzenstraße. Die Diebe knackten das Schloss und machten sich mit dem Bike auf und davon. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

+++

Pohlheim: Bei Parkmanöver Skoda touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Skoda nach einer Unfallflucht in der Straße "Bettenberg". Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter am Montagabend zwischen 21.30 Uhr und 23.20 Uhr den schwarzen Octavia an der hinteren Stoßstange und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+++

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter in einem Toyota befuhr am Dienstag (22.November) gegen 13.15 Uhr die Schlachthofstraße in Richtung Feld. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Toyota-Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Maschendrahtzaun sowie einen Metallpfosten. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

+++

Hungen: Unfallflucht in der Rewestraße Am Dienstag (22.November) zwischen 8.15 Uhr und 13.00 Uhr touchierte ein Unbekannter auf einem geschotterten Parkplatz in der Rewestraße beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Zafira zurückkam, war dieser hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

+++

Langgöns: Schwer Verletzte nach Überholvorgang

Ein 56-Jähriger in einem Daimler befuhr am Dienstag (22.November) gegen 20.00 Uhr die Landstraße 3129 von Niederkleen in Richtung L3133. Offenbar ohne auf den Gegenverkehr zu achten, überholte der Daimler-Fahrer einen vorausfahrenden LKW und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Renault einer 23-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt; der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der Daimler-Fahrer 0,51 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell