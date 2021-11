Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei sucht Fahrrad-Besitzer + Fahrrad nach Diebstahl in Mehrfamilienhaus geortet + Justizgebäude beschmiert + Unfall im Kreuzungsbereich

Pressemeldungen vom 25.11.2021:

Gießen: Polizei sucht Fahrrad-Besitzer

Die Polizei sucht nach der Sicherstellung eines Fahrrades nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Am Dienstag der bereits vergangenen Woche stellten Beamte das an einem Fahrradständer gesicherte Bike der Firma CUBE in der Liebigstraße fest. Offenbar, so die bisherigen Ermittlungen, stammt das Fahrrad aus einer Straftat. Der rechtmäßige Besitzer konnte bislang nicht gefunden werden. Beschreibung des Rads: Es handelt sich um ein schwarzes 29-Zoll-Mountainbike. (In der digitalen Pressemappe finden sie ein Foto des sichergestellten Rades). Wer hat sein Fahrrad in der Liebigstraße abgestellt? Wer vermisst es seit Dienstag der bereits vergangenen Woche? Hinweise bitte an die AG "Fahrraddiebstahl" unter 0641/7006-0.

Gießen:

Dank einer GPS-Ortung hat ein 15-jähriger Jugendlicher sein Fahrrad wieder. In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte vor einer Sporthalle in der Reichenberger Straße das hochwertige Bike des Jungen. Das Fahrrad konnte über eine App in der Gießener Innenstadt geortet werden, allerdings konnten es der Jugendliche und sein Vater dort nicht finden. Zusammen mit der Polizei konnte das Bike letztendlich in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Innenstadt geortet werden. Eine Anwohnerin öffnete in den Gemeinschaftskeller. Zur Freude des Vaters stand dann dort Fahrrad. Das Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.

Gießen: Justizgebäude beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ostanlage ein Gerichtsgebäude. Am Mittwoch gegen 04.00 Uhr entdeckte ein Zeuge die schwarzen Schriftzüge, die offenbar im Zusammenhang mit der Inhaftierung einer Person stehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Dieb nach Kassengriff festgenommen

Offenbar schnell reagiert hat ein Standbesitzer nach einem Bargeld-Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt in der Plockstraße. Am Mittwoch gegen 18.10 Uhr öffnete ein zunächst Unbekannter eine Scheibe der Bude und griff umgehend in die Kasse. Der Besitzer hinderte den Dieb an der Flucht und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Streife fest. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamte das Bargeld und noch weitere Scheine, die vermutlich aus weiteren Diebstählen stammen könnten. Neben dem Geld stellten die Ordnungshüter auch noch eine geringe Menge an Haschisch sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Tatverdächtigen wieder.

Lich: Damenrad aus Keller entwendet

Auf ein Damenrad hatten es Unbekannte in dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Narzissenweg abgesehen. Zwischen Montag der vergangenen Woche (15. November) und 14.30 Uhr am Dienstag entwendeten sie das rote Alu-City-Bike des Herstellers Cyco. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Reisepass aus Handschuhfach gestohlen

Unbekannte stahlen in der Grünberger Straße einen türkischen Reisepass aus einem Ford. Zwischen 23.00 Uhr am Mittwoch und 01.20 Uhr am Donnerstag machten sie sich an dem Fiesta, der in der Nähe einer Pizzeria stand, zu schaffen. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 22-Jähriger Ladendieb ertappt

Der Ladendetektiv eines Kaufhauses im Seltersweg erwischten am Mittwoch gegen 18.15 Uhr einen Ladendieb. Der Langfinger entfernte die Diebstahlssicherung einer 60 Euro teuren Umhängetasche. Der Angestellte informierte die Polizei, welche gegen den in Gießen lebende Mann ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Auf Parkplatz VW touchiert

Ein zunächst Unbekannter befuhr Mittwochabend (24.November) gegen 21.30 Uhr den Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rothweg. Dabei touchierte der Unbekannte einen geparkten weißen VW UP und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 22-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß

Eine 47-jährige Frau aus Gießen in einem Peugeot befuhr am Mittwoch (24.November) gegen 15.00 Uhr die Rathenaustraße und bog an der Kreuzung nach links in den Schiffenberger Weg ab. Ein 27-Jähriger in einem VW kam von der Ferniestraße und beabsichtigte nach rechts in den Schiffenberger Weg abzubiegen. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der VW-Fahrer auf den linken Fahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Peugeot der 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Ausparken

Am Mitttwoch (24.November) gegen 15.45 Uhr beschädigte ein 45-jähriger Mann in einem Opel beim Ausparken in der Straße "Am Bergswerkwald" das Fahrzeug einer 45-jährigen Frau. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall im Kreuzungsbereich

23.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (24.November) gegen 14.40 Uhr. Ein 48-jähriger Mann aus Hüttenberg in einem VW befuhr die Heuchelheimer Straße von Gießen in Richtung Heuchelheim auf der rechten Fahrspur. Eine 44-jährige Frau in einem BMW verließ an der Abfahrt Industriegebiet die Bundesstraße 428 und beabsichtigte in das Industriegebiet West zu fahren. Im Kreuzungsbereich der Gottlieb-Daimler-Straße/ Heuchelheimer Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Wildunfall

Ein 51-jähriger Mann aus Laubach in einem Daihatsu befuhr am Mittwoch (24. November) gegen 22.20 Uhr von Wetterfeld nach Ruppertsburg als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

