Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: BMW leergeräumt - Verkaufsstand aufgebrochen - Ford beschädigt - Unfallfluchten - betrunkenen Rollerfahrer gestoppt - Biker stürzt - Auf B49 geschleudert -

Gießen (ots)

--

Laubach: In Verkaufstand eingebrochen -

Unbekannte brachen in der Gießener Straße in einen Verkaufstand ein. Am Samstag zwischen 18.00 und 18.20 Uhr öffneten sie das Vorhängeschloss und stahlen die Geldkassette. Wer hat den Einbruch beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Lollar: Ford zerkratzt -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro ließen Unbekannte am Montagfrüh (14.Juni) an einem in der "Pfingstweide" geparkten Ford Kuga zurück. Zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr zerkratzten sie den Lack und beschädigten die Windschutzscheibe. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: 0641/7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Gießen: Navidiebe unterwegs -

In der Nacht von Samstag (12.06.2021) auf Sonntag (13.06.2021) trieben Diebe in der Dünsbergstraße sowie in der Mittermaierstraße ihr Unwesen. Die Unbekannten hatten es auf Ausstattungselektronik von Pkw abgesehen. In der Dünsbergstraße bauten die Täter aus einem BMW das Lenkrad, den Bordcomputer sowie die Mittelkonsole samt der Bedienelemente aus. In der Mittermaierstraße brachen sie in eine Tiefgarage ein, schlugen die Scheiben zweier BMW ein und ließen daraus Lenkräder und Navigationsgeräte mitgehen. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf mindestens 7.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Dünsberg- oder der Mittermaierstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-3755

Reiskirchen: Beim Parken Opel touchiert -

1.200 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Opel nach einer Unfallflucht am Freitag (11. Juni) in der Goethestraße. Offenbar beim Rangieren touchierte ein Unbekannter zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr den geparkten braunen Adam und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bei Parkmanöver Mercedes touchiert -

Zwischen Samstag (05.Juni), 14.00 Uhr und Sonntag (06.Juni), 11.20 Uhr touchierte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Reichenberger Straße geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seiner grauen C-Klasse zurückkam, war diese an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal-Fellingshausen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt -

Am Samstag (12.Juni) zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Rodheimer Straße (Höhe 28) in Fellingshausen geparkten weißen Renault Kangoo. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Unfallflucht im Gleienbergweg -

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Samstag (12.Juni) im Gleienbergweg. Zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte der flüchtige Unfallfahrer den schwarzen X3. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Citroen beim Vorbeifahren touchiert -

Am Sonntag (13.Juni), gegen 16.45 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Turnstraße in Wieseck geparkten Citroen. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen C4 zurückkam, war dieser an der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der Unfallfahrer könnte ein weißes Wohnmobil benutzt haben. Wer kann Angaben zu dem weißen Wohnmobil oder dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Ford im Alten-Busecker-Weg touchiert -

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Sonntag (13.Juni), zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr einen im Alten-Busecker-Weg in Großen-Buseck geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Focus zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Alkoholisiert mit Roller unterwegs -

Ein 17-jähriger Rollerfahrer befuhr Samstagnacht (12.Juni), gegen 02.00 Uhr die Beethovenstraße. Als er die Kreuzung Beethovenstraße/ Condomer Straße überquerte, stürzte der Biker zu Boden und verletzte sich leicht. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten eine Alkoholfahne und ließen den Rollerfahrer pusten. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,04 Promille an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Rabenau: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab -

Ein 19-jähriger Mann aus Allendorf war am Samstag (12.Juni), gegen 12.50 Uhr mit einem Motorrad auf der Landstraße 3089 von Allertshausen nach Londorf unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

B49/Gießen: Unachtsamkeit führt zu Unfall -

Sonntagnacht (13.Juni), gegen 03.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Wetzlar in seinem Daimler die Bundesstraße 49 von Wetzlar in Richtung Gießen. Vermutlich aus Unachtsamkeit sowie nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte rechts in die Leitplanke. Von dort prallte das Fahrzeug ab, drehte sich mehrmals und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung nach circa 100 Metern auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der 32-Jährige verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell