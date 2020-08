Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Spielautomaten in Linden aufgebrochen+++Audi touchiert+++ Unfallflucht im Parkhaus+++Seat in Pohlheim beschädigt+++Trekkingrad gestohlen

Gießen (ots)

Linden: Automaten aufgebrochen

In der Ferniestraße in Großen-Linden haben zwei unbekannte Täter in einem Wettbüro offenbar mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Am Freitag (21. August) gegen 10.50 Uhr schlugen die Diebe zu. Mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchteten sie. Wer hat etwas Verdächtiges in der Ferniestraße am Freitagvormittag beobachtet? Hinweis bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen in der Sonnenstraße geparkten Audi. Der schwarze A3 stand dort zwischen 14.00 Uhr am Dienstag (25. August) und 13.00 Uhr am Mittwoch (26. August). Der Schaden an der Heckstoßstange wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

Auf dem obersten Parkdeck der Galerie Neustädter Tor beschädigte am Donnerstag (25. August) ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der schwarze Focus stand dort zwischen 10.00 und 13.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Seat beschädigt

250 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Seats nach einem Unfall von Donnerstag in der Straße "Neu Mitte". Der Verursacher touchierte zwischen 08.15 und 13.30 Uhr den roten Ateca. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Trekkingrad gestohlen

Auf ein Fahrrad im Wert von etwa 700 Euro hatte es ein Dieb im Leihgesterner Weg abgesehen. Zwischen 15.30 Uhr am Donnerstag (27. August) und 09.30 Uhr am Freitag (28. August) entwendete er das schwarze Trekkingrad des Herstellers Hawk. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

