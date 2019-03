Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ford Max fährt auf - Zwei Leichtverletzte - Kleinkinder vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht;Ampel außer Betrieb - An der Kreuzung kracht es;

Gießen (ots)

Ford Max fährt auf - Zwei Leichtverletzte - Kleinkinder vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht

Gießen/A 485: Bei einem Auffahrunfall am Sonntagvormittag, 10. März erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Zudem kamen zwei Kleinkinder vorsorglich ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich um 11.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ursulum und Licher Straße in Fahrtrichtung Süden. Der 32-jährige Fahrer eines Ford Max war mit seiner Frau und den beiden Kleinkindern auf der rechten Fahrspur unterwegs und fuhr urplötzlich auf einen vorausfahrenden BMW auf. Der 51 Jahre alte BMW-Fahrer sowie der 14-jährige Junge auf dem Beifahrersitz erlitten dabei leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Gießener Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Ford-Fahrers reagierte seine Bremse nicht und er brachte den Wagen nach zweimaligem Auffahren auf das Heck des BMWs mit der Handbremse zum Stillstand. Die beiden Kleinkinder aus dem Wagen wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 11000 Euro.

Ampel außer Betrieb - An der Kreuzung kracht es

Gießen: Außer Betrieb war die Ampelanlage am Sonntagmorgen, 10. März an der Kreuzung Grünberger Straße, Ecke Curtmannstraße. Eine 25-Jährige fuhr gegen 5.10 Uhr mit ihrem Golf in die Kreuzung ein und übersah dabei einen aus Richtung Grünberger Straße kommenden Linienbus. Bei der folgenden Kollision erlitt die Golf-Fahrerin eine leichte Verletzung an der Hand. Die Polizei veranlasste bei der erheblich alkoholisierten Frau eine Blutentnahme. Der Gesamtschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen-Nord, Tel. 0641- 70063755.

Sturm bringt Baum zu Fall - Fahrer bleibt unverletzt

Pohlheim/ Landesstraße 3129: Glück im Unglück hatte ein 22 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag, 10. März auf der Landesstraße 3129. Ein heftiger Windstoß brachte gegen 16 Uhr einen Baum zu Fall, der die Fahrzeugfront des Daimler Benz traf. Dabei entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Verteilerkasten angefahren - Polizei sucht Zeugen

Reiskirchen: Einen Schaden in Höhe von 2000 Euro verursachte ein Autofahrer zwischen Mittwoch, 6. März, 17 Uhr und Donnerstag, 7. März, 17.30 Uhr im Beurer Weg. Der Unbekannte fuhr wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Stromverteilerkasten und suchte dann das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg, Tel. 06401- 91430.

Unfallflucht im Parkhaus der Universität

Gießen: Im Parkhaus der Uni in der Gaffkystraße fuhr ein Unbekannter am Sonntagnachmittag, 10. März um 15.45 Uhr gegen einen abgestellten schwarzen Daimler Benz. Der Schaden vorne rechts beträgt 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen-Süd, Tel. 0641- 70063555.

Mazda angefahren

Gießen: Bei einem missglückten Parkmanöver zwischen Dienstag, 5. März, 11.30 Uhr und Donnerstag, 7. März, 10.30 Uhr krachte ein Autofahrer hinten rechts gegen einen grauen Mazda. Die Unfallflucht ereignete sich im Parkhaus des Katholischen Krankenhauses in der Wilhelmstraße. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd, Tel. 0641- 70063555.

Polizei sucht Hinweisgeber nach Parkplatz-Rempler

Gießen: Die Polizei sucht dringend nach einem unbekannten Zeugen, der einen handgeschriebenen Zettel an dem beschädigten Skoda Octavia hinterließ und die Polizei so zu dem möglicherweise verursachenden Fahrzeug der Marke Toyota führte. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 8. März zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem "Burger King" im Schiffenberger Weg. Der Schaden an dem Skoda vorne links beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der bis dato unbekannte Zeuge wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Gießen-Süd, Tel. 0641- 70063555, aufzunehmen.

Anstoß beim Rangieren? Polizei sucht Unfallzeugen

Gießen: Den vorderen linken Kotflügel eines blauen VW Golf touchierte ein Autofahrer zwischen Samstag, 9. März, 13 Uhr und Sonntag, 10. März, 12 Uhr in der Straße "Am Urnenfeld". Bei der Unfallflucht hinterließ der Unbekannte einen Schaden von 3000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen-Nord, Tel. 0641- 70063755.

