Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemitteilung vom 08.03.2019:

Gießen (ots)

Gießen: Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen nach einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 21-Jährigen

Wie bereits berichtet (Pressemeldung vom 04.03.2019) kam es Montagmorgen zu einem sexuellen Übergriff im Bereich der Ringallee. Eine 21-Jährige hatte eine Faschingsveranstaltung in Gießen besucht und sich gegen 00.40 Uhr auf den Nachhauseweg gemacht. Im Bereich der Grünanlage zwischen der Strandbar und dem Schwanenteich soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg und die Polizei suchte insbesondere nach einem Zeugen, der vor dem Übergriff offenbar mit dem Tatverdächtigen und dem Opfer gesprochen hatte. Am Donnerstagabend (19.00 Uhr) erkannte dieser Zeuge den Mann in einer Sportsbar in der Gießener Innenstadt wieder und informierte die Ermittler. Die Ordnungshüter nahmen den 20-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen erließ. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell