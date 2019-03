Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 01.03.2019: Graffiti im Jugendzentrum+++Einbrecher unterwegs+++LKW beschädigt Vordach und flüchtet

Gießen (ots)

Grünberg: Graffiti im Jugendzentrum

Mittels Graffiti haben Vandalen zwischen Montag und Mittwoch Beschädigungen im Toilettenbereich im Grünberger Jugendzentrum in der Londorfer Straße angerichtet. Die Täter hinterließen beleidigende Inhalte und Hakenkreuze. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Einbruch in Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus in der Südanlage haben Unbekannte eine Tür einer Wohnung aufgebrochen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Zimmer. Ob etwas mitgenommen wurde, ist noch nicht geklärt. Offenbar waren die Täter zuvor unbemerkt in das Treppenhaus gekommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Buseck: Einbruch in Wohnhaus

Mit Bargeld flüchteten Einbrecher am Donnerstagabend aus einem Wohnhaus in der Straße "In den Gräben" in Alten-Buseck. Die Unbekannten hatten ein Kellerfenster zwischen 17.30 und 20.20 Uhr aufgebrochen und mehrere Zimmer des Hauses durchsucht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle

Linden: Vordach beschädigt und weggefahren

In der Frankfurter Straße in Linden kam es am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Lasterfahrer war nach dem Tanken vom Gelände weggefahren und beschädigte dabei ein Vordach der Tankstelle. Obwohl ein Zeuge den Fahrer noch auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Fahrer einfach davon. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfall in der Hubertusstraße

Zu einem Unfall, bei dem offenbar nicht die Vorfahrt nicht beachtet wurde, kam es am Donnerstag, gegen 20.00 Uhr, in der Hubertusstraße. Offenbar beachtete ein 22 - Jähriger aus Linden an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße nicht die Vorfahrt eines 32 - Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher zuvor offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Offenbar Vorfahrt nicht beachtet

Offenbar nicht die Vorfahrt beachtet hat eine 39 - Jährige Autofahrerin aus Wettenberg am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, in der Launsbacher Straße in Wißmar. Die 39 - Jährige war mit ihrem PKW im Staufenberger Weg unterwegs und wollte nach links in die Launsbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den PKW einer 43 - Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die 43 - Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell