POL-OH: Vorfahrtsverstoß

Fulda (ots)

Am Freitag, 23. Juni 2023, kam es gegen 12:30 Uhr in Fulda an der Einmündung Frankfurter Str./Johannesberger Str. zu einem Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß. Eine 23-jährige Fahrerin eines Pkw Seat aus Schlammersdorf (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) befuhr die Johannesberger Str. und wollte an der Einmündung zur Frankfurter Straße in diese einbiegen. Zunächst wartete sie auf eine Lücke im Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Hier erschien neben ihrem Pkw ein Fußgänger, der die junge Frau durch das Beifahrerfenster ansprechen wollte. Die Fahrerin bekam dadurch Angst und fuhr, ohne auf den durchgehenden Verkehr auf der Frankfurter Str. zu achten, in den Einmündungsbereich ein. Der Sattelzug eines 65-jährigen Alsfelders konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Seat. Beim Seat entstand ein größerer Schaden vorne links, so dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem Sattelzug wurde der Unterfahrschutz auf der Beifahrerseite beschädigt, dieser konnte aber seine Fahrt fortsetzen.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von 8000,-EUR.

