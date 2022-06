POL-OH: Nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 278 am vergangenen Freitag (17.06.): Verstorbener Radfahrer identifiziert

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichendiebstahl Haunetal. Unbekannte entwendeten am Dienstag (21.06.), zwischen 7.20 Uhr und 15.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-LN 272 eines grünen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz des Bahnhofsgeländes in der Bahnhofstraße in Neukirchen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de ...

