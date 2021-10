Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am 17.10.2021, gegen 13:20 Uhr, übersah ein unbekannter Fahrer eines E-Scooter beim Einfahren auf ein Kurparkgelände eine Ausfahrtsschranke und stieß mit dieser zusammen. Dabei wurde die Schranke beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am 19.10.2021, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L 3159 aus Richtung Reckerode kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 35jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. Der unbekannte Fahrer fuhr äußerst rechts, touchierte den Außenspiegel des Skoda und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell