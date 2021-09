Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 03.09.21, gg. 23.30 Uhr in Fulda in der Künzeller Straße Kreuzungsbereich zur Kreuzbergstraße.

Ein 55-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem Toyota XP13M, die Künzeller Straße aus Fahrtrichtung Turmstraße in Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße. In Höhe der Kreuzbergstraße wollte der 55-Jährige nach links in die Kreuzbergstraße abbiegen. Hierbei jedoch über sah er einen auf der Künzeller Straße in Fahrtrichtung Turmstraße fahrenden PKW, VW-Polo und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden der 55-Jährige Unfallverursacher, sowie die VW-Polo-Fahrerin, eine 51-jährige Frau aus Künzell, leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12000,- Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

