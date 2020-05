Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - versuchter Einbruch - Bienenvölker gestohlen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Breitenbach a. H. - Zwischen Mittwoch (22.04.) und Montag (04.05.) brachen Unbekannte in ein leerstehendes Wohnhaus des ehemaligen Gehöfts Hof Otterbach ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Dieses durchsuchten sie, stahlen aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Versuchter Einbruch in Grundschule

Bebra - Zwischen Samstag (02.05.) und Montag (04.05.) versuchten Unbekannte in eine Grundschule in der Straße "Im Baumgarten" einzubrechen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an einer Tür, konnten diese augenscheinlich jedoch nicht öffnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bienenvölker gestohlen

Neuenstein - Zwischen Donnerstag (26.03.) und Mittwoch (08.04.) stahlen Unbekannte insgesamt neuen komplette Bienenvölker. Diese waren in der Feldgemarkung zwischen Neuenstein und Gelbachtal aufgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

