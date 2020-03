POL-OH: Einbruch in Bäckerei - Wer kennt den Eigentümer einer aufgefundenen Schubkarre?

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Bäckerei - Wer kennt den Eigentümer einer aufgefundenen Schubkarre?

Philippsthal - In der Nacht zu Sonntag (15.03.) brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße "Am Zollhaus" ein. Wir berichteten in einer separaten Pressemeldung vom 16.03.2020. In der Bäckerei konnte die Polizei eine tatortfremde Schubkarre sicherstellen. Diese wurde vermutlich durch die unbekannten Täter bereitgestellt um Diebesgut abzutransportieren, blieb jedoch am Tatort zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese im näheren Umfeld des Tatortes durch die unbekannten Täter gestohlen wurde. Die Polizei fragt nun, wer kann Angaben über den Eigentümer der Schubkarre machen, bzw. wo diese gestohlen wurde?

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

