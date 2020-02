Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an VW Crafter - Kennzeichendiebstähle - Einbruch gescheitert - Gartenmöbel entwendet

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an VW Crafter

FULDA. Zwischen Freitagnachmittag (14.02.) und Montagmorgen (17.02.) beschmierten Unbekannte in der Schillerstraße einen VW Crafter mit schwarzer Farbe. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Kennzeichendiebstähle

FULDA. Am vergangenen Wochenende kam es in Fulda zu zwei Kennzeichendiebstählen.

In der Weichselstraße entwendeten Unbekannte die Kennzeichenschilder FD-KE 170 von einem weißen Volkswagen. Das Fahrzeug stand am dortigen Fahrbahnrand. Darüber hinaus stahlen Unbekannte in einem Hinterhof der Heinrichstraße die Kennzeichenschilder FD-YC 427 von einem Opel Corsa.

Einbruch gescheitert

FULDA. Unbekannte versuchten zwischen Freitagnachmittag (14.02.) und Montagvormittag (17.02.) in die Kellerräumlichkeiten eines Kindergartens in der Abt-Hadamar-Straße einzudringen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand scheiterten die Täter jedoch bei ihrem Versuch, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro.

Gartenmöbel entwendet

FULDA. Am vergangenen Wochenende (14.-17.02.) entwendeten Unbekannten vom Gelände einer Vermögensberatung in der Agnes-Huenninger-Straße eine Lounge-Set im Wert von rund 400 Euro. Die Möbel standen auf dem dortigen Vorplatz und waren mit einem Seil samt Schloss gesichert.

Dominik Möller, Pressesprecher

