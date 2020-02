Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen - Unfälle und Wohnungsbrand

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld

Ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld und ein 28-jähriger Mann aus Eiterfeld befuhren am 30.01.2020 um 15.25 Uhr in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw den linken Linksabbiegerfahrstreifen auf der B 62 aus Richtung Niederaula kommend und wollten an der Kreuzung B 62/B 27 (Lomo-Kreuzung) nach links in Richtung Stadtmitte Bad Hersfeld abbiegen. Der Mann aus Bad Hersfeld musste hier an der roten Ampel anhalten, der hinter ihm fahrenden Mann aus Eiterfeld erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Reilos befuhr am 31.01.2020 um 08.20 Uhr die B 27 aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld. Nach der Ortschaft Friedlos wird die Fahrbahn zweispurig in Richtung Bad Hersfeld, der Mann aus Reilos befuhr die Rechte der beiden Fahrspuren in eine Richtung. Auf Grund einer größeren Ölspur, die sich von Ortsausgang Friedlos bis kurz vor Bad Hersfeld zog, brach das Heck des Pkw beim Beschleunigen aus. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn des Gegenverkehrs und prallte dort in die linksseitige Leitplanke. Von dieser Leitplanke prallte er zurück, schleuderte über die ganze Straße und schlug dann rechts in die Schutzplanke ein. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 5000,- Euro. Hierdurch wurden insgesamt sieben Feld Leitplanke beschädig, der Schaden hier beläuft sich 4100,- Euro. Die Annahme, dass für den ausgelaufenen Betriebsstoff ein Traktor verantwortlich sei, kann nicht bestätigt werden. Diesem Traktor platzte ungefähr zur selben Zeit ein Hydraulikschlauch am Ortseingang von Friedlos aus Richtung Bebra kommend. Die Spur des Hydrauliköls zog sich in der Ortslage von Friedlos auf Hersfelder Straße bis hin zur Reiloser Straße. Durch vorbeifahrende Fahrzeuge verteilte sich das Hydrauliköl sogar bis zur Bäckerei Brack. Ein Zusammenhang zu dem zuvor geschilderten Verkehrsunfall besteht daher entgegen anders lautender Meldungen definitiv nicht. Hinweise über den Verkehrsteilnehmer, der tatsächlich für den ausgelaufenen Betriebsstoff verantwortlich ist, sind unter Tel. 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache erbeten.

Verkehrsunfälle im Bereich Fulda

Am Fr., 31.01.2020, ereignete sich gg. kurz nach 22:00h ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.500 EUR. Die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer befuhren zunächst die BAB 7 von Kassel kommend in Fahrtrichtung Würzburg; an der Anschlussstelle Fulda-Nord fuhren beide von der Autobahn. Beim Einfahren in die B 27 in Fahrtrichtung Hünfeld musste der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer (Renault Megane) aufgrund des Querverkehrs halten; dies übersah der nachfolgende PKW - Fahrer (Audi A4) und fuhr auf das vor ihm fahrenden Fahrzeug hinten auf. Die LSA war zur Unfallzeit ausgeschaltet. Ein Fahrzeuginsasse im vorausfahrenden Renault wurde leicht verletzt; es entstand Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit einem beträchtlichen Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 EUR geschah in der Nacht zum Samstag, 01.02.2020, um kurz vor 01:00 Uhr in einem Fuldaer Stadtteil; hierbei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Künzell befuhr mit einem Mercedes die vorfahrtsberechtigte Mainstraße in Fulda; im Kreuzungsbereich zur Kohlhäuser Straße missachtete ein gleichaltriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Kohlhaus unterwegs war, das Stop-Schild und damit die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Verkehrsunfall in Bebra:

Verkehrsunfall mit Sachschaden, 01.02.20 gg. 03:30 Uhr 36179 Bebra, Beberitstraße

Ein 19 jähriger Bebraner befuhr die Bebritstraße in Richtung Eisenacher Straße. Kurz hinter dem Bebrit-Tunnel kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Gartenmauer. Hierbei wurde der auf der Mauer befindliche Zaun und ein Stromverteilerkasten beschädigt.

Wohnungsbrand in Schlitz (ursprünglich war Kellerbrand gemeldet)

Am Samstagmorgen, 01.02.2020, gg. 05.17 Uhr, meldete der 70jährige Eigentümer eines zweigeschossigen Mehrfamilienwohnhauses (vier Parteien) den Brand bei der Einsatzzentrale des PP Osthessen. Aufmerksam wurde er durch Brandgeräusche, sodann habe er das Feuer bemerkt. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Schlitz und Ützhausen schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster des Untergeschosses. Durch den Brand wurde die Wohnung im Untergeschoss so beeinträchtigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die weiteren Bewohner konnten nach Lüftung ihrer Wohnungen in diese zurückkehren. Personenschaden entstand nicht. Nach erster Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf ca. 50.000 EUR. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Vermutlich lag ein technischer Defekt vor. Eingesetzt waren neben zwei Streifen der Pst. Lauterbach 60 Feuerwehrleute, 2 RTW und ein NAW.

