Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw beschädigt

Schotten - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am Dienstag (31.12.) zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Golf. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Vogelsbergstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am hinteren linken Radkasten ein Loch fest. Dieses wurde vermutlich durch den Beschuss mit einer Schleuder verursacht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

