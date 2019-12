Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (19.12.), gegen 05.40 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Hainstraße von der Hochbrücke kommend und wollte nach links in die Berliner Straße einbiegen. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die Hainstraße aus Richtung Kurpark in Richtung Hochbrücke. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (19.12.), gegen 01.45 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Kiefernallee in Richtung Europaallee. In Höhe des Librikreisels fuhr er über den Bordstein des Kreisels. Am Bordstein und am Auto entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.600 Euro.

