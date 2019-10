Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 7

Fulda (ots)

Am Dienstag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Bielefeld den linken Fahrstreifen der hier zweispurigen BAB 7 in Richtung Würzburg. Kurz vor dem Autobahndreieck Fulda geriet aus ungeklärter Ursache der PKW ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Betongleitwand, wurde von dieser abgewiesen und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer schwer verletzt. Die Feuerwehr Eichenzell, Autobahnpolizei Petersberg und ein Rettungswagen aus Fulda waren im Einsatz. Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Klinikum Fulda verbracht. Nach ca. einstündiger Vollsperrung wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Sachschaden ca. 40000,- EUR

Gefertigt: Zeitler, POK, Polizeiautobahnstation Petersberg

Schade, KHK PvD des PP Osthessen (0661/105-2031)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell