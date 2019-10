Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Pkw beschädigt

Vogelsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Imbiss und Geräteschuppen

Grebenhain - Am Dienstagnachmittag (01.10.) versuchten Unbekannte in einen Imbiss und einen Geräteschuppen im Walter-Appel-Weg einzubrechen. Die Täter rissen eine Klinke an der Imbisstür ab und schlugen eine Scheibe am Imbiss ein. Von einer weiteren Tatausführung ließen die Täter ab und entkamen unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Pkw mutwillig beschädigt

Fischborn - In den Abendstunden des Sonntag (29.09.) beschädigten unbekannte Täter einen weißen BMW X 1, welcher in der Straße "Alte Obergasse" abgestellt war. Die Täter verbogen einen Scheibenwischer und zerkratzten die Motorhaube, sowie den linken Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

