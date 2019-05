Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher festgenommen - Haftbefehl

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda - Wie bereits berichtet, hatte ein Einbrecher in der Montagnacht (13.5), die Türglasscheibe eines Tabakgeschäftes am Universitätsplatz eingeschlagen und aus dem Verkaufsraum zehn Feuerzeuge im Wert von 500 Euro gestohlen. Offensichtlich hatte er sich dabei verletzt, denn am Tatort blieben Blutspuren zurück. Bereits am folgenden Dienstag fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Fulda ein hinreichend polizeibekannter Mann in der Innenstadt auf, der offensichtlich frische Schnittverletzungen am Kopf aufwies. Die Beamten kontrollierten daraufhin den 33-jährigen Mehrfachintensivtäter (MIT) und befragten ihn bezüglich seiner Verletzungen. Dabei verwickelte sich der von Drogen und Alkohol abhängige Mann in erhebliche Widersprüche und geriet in Verdacht, den Einbruch in das Tabakgeschäft verübt zu haben. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Fulda beantragten und vom Amtsgericht Fulda angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten einen Großteil der gestohlenen Feuerzeuge auf. Des Weiteren entdeckten die Polizisten eine Handtasche und eine Geldbörse aus einem zuvor begangenen Ladendiebstahl in einem innerstädtischen Modehaus und einen noch nicht angezeigten Diebstahl von Parfüm aus einer Fuldaer Drogerie. Aufgrund vorangegangener Straftaten wurde ein richterlicher Haftbefehl erlassen. Der 33-Jährige befindet sich zwischenzeitlich zur Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Harry Wilke Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecher Tel.: 0661 / 924-2705

Martin Schäfer Polizeipräsidium Osthessen Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

