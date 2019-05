Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher scheiterten an Tür

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 09.05.2019

Einbrecher scheiterten an Tür Freiensteinau/Reinhards - Unbekannte Einbrecher scheiterten bei dem Versuch eine Tür zu einer Garage zwischen dem 17. April und 7. Mai auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Weidenauer Straße in Freiensteinau/Reinhards gewaltsam zu öffnen. Sie probierten an verschiedenen Stellen den Zugang zu überwinden, jedoch ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

