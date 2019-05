Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch

Fulda (ots)

Roller gestohlen

Fulda - In der Nacht von Dienstag (06.05) auf Mittwoch (07.05) stahlen Unbekannte einen in der Arleser Straße abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Quinqi. Der Roller war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Hochhauses Nr. 32 abgestellt. Der Wert des Rollers beträgt etwa 100 Euro.

Einbruch in Schule

Fulda - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06./07.05) in die Bardo Schule in der Abt-Richard Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter hierbei Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie mehr als 50 Eintrittskarten zu einem Handballspiel, die für einen Klassenausflug gedacht waren.

