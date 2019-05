Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Navigationsgeräte gestohlen, Einbruch in Seniorenheim und Steinmetzbetrieb

Medieninformation vom 07.05.2019

Navigationsgeräte gestohlen Lauterbach - Am Montag (6.5.), zwischen 19:15 Uhr und 22:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus zwei Pkws in der Straße "Am Kalkofen" jeweils ein Navigationsgerät. Wie die Diebe in die Fahrzeuge gelangten, ist derzeit noch unklar. In einem der Autos, einem schwarzen Opel/Vectra/Kombi, schlitzten sie zudem noch die beiden Vordersitze auf. Die Geräte haben einen Wert von circa 2.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbrüche in Seniorenheim und Steinmetzbetrieb Alsfeld - Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Nacht (6.5./7.5.), zwischen 17 Uhr und 7:15 Uhr in ein Seniorenheim in der Landgraf-Hermann-Straße ein. Sie warfen eine Scheibe zu einem Büro ein. Aus dem Raum wurde jedoch nicht entwendet. In der Ernst-Diegel-Straße versuchten Unbekannte am heutigen Dienstagmorgen (7.5.), zwischen 7 Uhr und 7:10 Uhr, eine Tür in einen Steinmetzbetrieb aufzuhebeln. Hierbei wurden sie jedoch vermutlich durch den Firmeninhaber gestört, der in dem Tatzeitraum seine Firma nur kurz verlassen hatte und wieder zurückgekehrt war. An dem Zugang stellte er die Einbruchsspuren fest. Ob die beiden Taten von ein und denselben Tätern verübt wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

