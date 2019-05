Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Fulda (ots)

Einbrecher an Waldhütte

Eichenzell - Eine Waldhütte in der Kerzeller Straße in Rothemann war das Ziel unbekannter Einbrecher am Sonntag (5.5.) tagsüber. Sie hebelten zunächst an der verschlossenen Tür und versuchten danach diese mit Metallstangen einzuschlagen. Die Tür hielt jedoch stand, die Täter verschwanden ohne Beute.

Einbrecher im Sportlerheim

Kalbach - In das Sportlerheim in Uttrichshausen brachen Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntag (2.-5.5.) ein. Sie drückten ein Fenstergitter auseinander und schlugen die Scheibe ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen einen PC-Monitor im Wert von 100 Euro.

Motorroller gestohlen

Fulda - In der Nacht von Freitag auf Samstag (3./4.5.) stahlen Diebe in der Erfurter Straße in Horas einen Motorroller. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 298-BCH hat einen Helmkoffer und war mit dem Lenkerschloss abgeschlossen und stand vor dem Haus Nummer 13. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

