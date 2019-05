Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Motorroller gestohlen

Fulda - In der Pozzistraße in Horas verschwand in der Nacht von Sonntag auf Montag (5./6.5.) ein weißer Peugeot Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 362 LHB. Das Zweirad war verschlossen in dem Carport eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Der Schaden beträgt etwa 2.700 Euro.

Fahrrad gestohlen

Fulda - Ein Herrenfahrrad der Marke Cross Morrison mit der Rahmennummer LX141202132, im Wert von etwa 400 Euro, wurde zwischen dem 27. April und Sonntag (5.5.) gestohlen. Der Besitzer hatte es ordnungsgemäß und verschlossen an einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof, in Höhe der Gleise 37/38, abgestellt.

Einbruch in Büro

Fulda - In der Böcklerstraße im Industriegebiet West in Rodges drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (5./6.5.) in ein Ingenieurbüro ein. Sie kletterten über den Zaun und gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume. Dort brachen sie einen Stahlschrank auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



