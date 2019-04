Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei bittet um Hilfe: "Wer kennt diesen Mann?"

Fulda (ots)

Fulda - Die Kriminalpolizei Fulda fahndet nach einem Mann, der an einer Straftat beteiligt sein könnte. Diese soll sich am Sonntag (16. September 2018), gegen 19.30 Uhr, im Wellnessbereich eines Schwimmbads nahe der Ochsenwiese in Fulda ereignet haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda hat das zuständige Amtsgericht Fulda die Veröffentlichung der Fotos zur Identifizierung des Mannes, die auch zu dessen Entlastung beitragen können, angeordnet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 50 Jahre alt, schlank, Dreitagebart, dunkelgraue-schwarze, kurze Haare, Stirnglatze, Oberlippenbart, Raucher, er führte ein graues Handtuch mit sich. Beim Betreten / Verlassen des Bades war er bekleidet mit einem orangefarbenen Poloshirt, dunkelblauer Jeans und schwarzen Schuhen. Außerdem führte er eine dunkelbraune Tasche mit schwarzen Griffen und heller Umrandung mit sich. Beim Betreten des Schwimmbads trug er eine Sonnenbrille.

Weitere Auskünfte stehen unter dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft Fulda.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010"

