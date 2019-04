Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Hilders - Bislang unbekannte Täter brachen am Osterwochenende (20.-22.4.) in ein Wohnhaus im Julius-Türck-Weg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen zwei Laptops. Außerdem entwendeten sie einen Pkw Renault Twingo, dessen Schlüssel sie ebenfalls in der Wohnung fanden. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Einbruch in Sportlerheim

Hofbieber - In das Sportlerheim am Sportplatz in Langenbieber brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.-24.4.) ein. Sie rissen mit brachialer Gewalt ein Fenstergitter aus der Verankerung, schlugen die Fensterscheibe ein und kletterten in den Innenraum. Sie stahlen ein Fernsehgerät aus dem Gastraum. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

