Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0205 --25 Cent für die Sauberkeit--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle und Gröpelingen Zeit: 19.03.2019, 11:00 - 17:00 Uhr

Am Dienstag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen 16 Kioske in den Stadtteilen Walle und Gröpelingen und stellten 470 unbepfandete Getränkeflaschen und -dosen sicher.

Zur Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit führt die Polizei Bremen derzeit gezielt Schwerpunktmaßnahmen im Bremer Westen durch. Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte insgesamt 16 Kioske in den Stadtteilen Walle und Gröpelingen. Kontrollen der letzten Jahre hatten gezeigt, dass viele Verkaufsstellen gegen das Verpackungsgesetz verstoßen und Getränkeflaschen und -dosen anbieten, auf denen sowohl das Pfand-Symbol, als auch ein Hinweis auf die in Deutschland geltende Pfandpflicht fehlt. Damit verschaffen sich Händler nicht nur einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen, sondern tragen zudem zur zunehmenden Verschmutzung in den Stadtteilen bei. Unbepfandete Verpackungen werden nach dem Verzehr oft achtlos weggeworfen.

Die Polizei fertigte Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen 5 Geschäftsbetreiber und stellte insgesamt 470 unbepfandete Getränkeflaschen und -dosen sicher. Die Polizei Bremen kündigt weitere Schwerpunktmaßnahmen an.

