Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher bei Tat gestört

Fulda (ots)

Einbrecher bei Tat gestört

NEUHOF. Unbekannte drangen am frühen Mittwochmorgen (10.4.), gegen 4 Uhr, in die Garage eines Wohnhauses in der Gieseler Straße ein. Dabei zerstörten sie die Scheibe eines Garagenfensters und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ein Hausbewohner wurde durch den verursachten Lärm auf die Einbrecher aufmerksam und machte sich lautstark bemerkbar. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

