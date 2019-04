Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladendieb geflüchtet, Dieseldiebstahl, Mobiliar brannte

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 10.04.2019

Ladendieb geflüchtet Wartenberg/Angersbach - Ein unbekannter Ladendieb entwendete am Dienstag, gegen 13:40 Uhr, aus einem Regal in einem Baumarkt in Wartenberg/Angersbach eine Heckenschere und warf diese über den Zaun. Der Dieb wurde bei seiner Tat von Mitarbeitern beobachtet und im Markt angesprochen. Daraufhin ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Ortsmitte davon. Seine Beute musste er jedoch am Tatort zurücklassen. Der Tatverdächtige soll Ende 20 Jahre oder Anfang 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Figur, kurzrasierte, dunkle Haare und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Sportjacke mit roter Verzierung, einer grauen Jogginghose und schwarzen Nike-Schuhen mit weißen Sohlen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Dieseldiebstahl Gemünden (Felda) - Auf dem Parkplatz "Dottenberg" an der Bundesautobahn A5 Fahrtrichtung Süd entwendeten unbekannte Täter in der Nacht vom Montag auf Dienstag aus drei Lkw mehrere Liter Diesel. Über die Menge des erbeuteten Kraftstoffes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Mobiliar brannte Romrod - In einem ehemaligen Landhotel in der Kneippstraße brannte am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, Mobiliar, das von der alarmierten Feuerwehr Romrod schnell gelöscht werden konnte. Die Polizei geht davon aus, dass die Möbelstücke von unbekannten Tätern angezündet worden sind. Der Brandschaden dürfte bei rund 250 Euro liegen. In der Vergangenheit kam es in dem Gebäude vermehrt zu Vandalismus. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

