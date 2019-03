POL-OH: Zeugenaufruf: Bargeld unter Vorhalt eines Messers gefordert - Pkw-Aufbrüche - Pkw zerkratzt - Außenbeleuchtung zerstört - Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Zeugenaufruf: Bargeld unter Vorhalt eines Messers gefordert

Fulda - Am späten Sonntagabend (23.03.), gegen 21:25 Uhr, forderten zwei unbekannte Täter von einem 15-Jährigen unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt in der König-Konrad-Straße im Fuldaer Stadtteil Horas zu Fuß unterwegs. Nachdem die Täter bei der Tatausführung von einem unbekannten Zeugen, der die Tat vermutlich beobachtet hat, durch Rufe gestört wurden, ließen sie von dem Geschädigten ab und entfernten sich ohne Beute zügig zu Fuß in Richtung Niesiger Straße.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Zeugenangaben um zwei männliche Personen mit jeweils dunkler Hautfarbe handeln. Einer der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte längere Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer hellen Lederjacke und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen. Während der Tat trug er eine Kapuze über dem Kopf. Der zweite Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er hatte schwarze, längere lockige Haare mit kurz rasierten Seiten. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Jeanshose mit Löchern und schwarzen Schuhen. Während der Tat trug er eine Sonnenbrille sowie eine Kapuze über dem Kopf.

Die Kriminalpolizei bittet den bislang unbekannten Zeugen sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Reifen aus Fahrzeug entwendet

Hünfeld - Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen Unbekannte auf dem Verkaufsgelände eines Autohauses in der Hersfelder Straße einen schwarzen Audi A 4 auf. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten die Täter vier darin gelagerte Autoreifen samt Felgen im Gesamtwert von circa 3.600 Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Zwei Pkw in Rothemann aufgebrochen

Eichenzell - Zwischen Sonntagnachmittag (24.03.) und Montagmorgen (25.03.) kam es im Eichenzeller Ortsteil Rothemann zu insgesamt zwei Autoaufbrüchen.

In der Maulkuppenstraße entwendeten die Täter aus einem blauen 3er-BMW das Multifunktionslenkrad samt Airbag im Wert von rund 500 Euro. In der Wasserkuppenstraße stahlen Unbekannte aus einem grauen 3er-BMW das Multifunktionslenkrad sowie das fest eingebaute Navigationssystem im Gesamtwert von rund 2.150 Euro. Der an den Fahrzeugen verursachte Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Ob zwischen den Diebstählen ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Pkw zerkratzt

Künzell - Unbekannte zerkratzten am Sonntagabend (24.03.) den Lack eines in der Alfons-Schwab-Straße abgestellten, schwarzen Audi A 4. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Außenbeleuchtung zerstört

Eichenzell - In der Zeit von Samstagabend (23.03.) bis Montagmorgen (25.03.) zerstörten Unbekannte die Außenbeleuchtung einer Nonfood-Filiale am Eichenzeller Rhönhof mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Petersberg - Unbekannte beschädigten am späten Sonntagabend (24.03.), gegen 21:55 Uhr, die Scheibe einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage an der B 27 im Bereich Marbach. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

