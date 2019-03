Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Vogelsberg (ots)

Kennzeichen gestohlen

GREBENAU. In der Nacht zu Samstag (23.03.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen VB-JB 1337 von einem weißen Hyundai i20. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Alsfelder Straße im Grebenauer Ortsteil Schwarz am Fahrbahnrand abgestellt worden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

