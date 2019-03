Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beide polnischen Autokennzeichen FGW8K56 in Bebra abmontiert und gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

BEBRA - In der Nacht zum Samstag (23.03.) wurden die beiden polnischen Autokennzeichen FGW8K56 von einem Ford, Galaxy, auf einem Anwohnerparkplatz in der Gilfershäuser Straße on unbekannten Tätern abmontiert und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370.

