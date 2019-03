Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Eigentumsdelikte - Widerstand

Fulda (ots)

Autos beschädigt

Fulda - In der Buseckstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16.3.) mehrere geparkte Personenwagen. Bisher haben fünf Geschädigte Anzeige erstattet. In den bekannt gewordenen Fällen wurden die Außenspiegel abgetreten und teilweile der Lack der Fahrzeuge zerkratzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro.

Einbrecher unterwegs

Künzell - In die Räumlichkeiten einer sozialen Tageseinrichtung brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (17./18.3.) ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein und betraten die Innenräume. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen zwei Tresore, in denen sich Bargeld in noch nicht bekannter Höhe befand.

Fulda - Auf der Baustelle im Bereich des Paulustors ist im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag (14.-18.3.) in einen Lagerraum eingebrochen worden. Die Diebe stiegen durch ein Fenster ein und stahlen eine Sägemaschine. Dabei handelt es sich um eine Spezialkettensäge zum Durchtrennen von Stahl(rohren) im Wert von etwa 3.000 Euro.

Fulda - Über das Dach brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende (16.-18.3) mit großem Aufwand in zwei Geschäfte im Einkaufszentrum Emaillierwerk in der Innenstadt ein. Sie kletterten auf das Dach und verschafften sich durch die Decke Zugang zu den beiden Geschäften. In einem Imbiss brachen sie die Registrierkasse auf und stahlen daraus das Wechselgeld, in dem benachbarten Backshop brachen sie einen Tresor auf und stahlen daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Sie verschwanden unbemerkt mit ihrer Beute.

Trickdiebinnen bestehlen Seniorin

Künzell - Eine ältere Dame wurde am späten Montagnachmittag (18.3.), gegen 17.30 Uhr, zum Opfer eines Trickdiebstahls. Sie befand sich gerade beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt im Landweg in Dirlos, als sie von einer jungen Frauen leicht angerempelt und anschließend in ein Gespräch verwickelt wurde. Zeitgleich machte sich deren Begleiterin an der umgehängten Handtasche der Seniorin zu schaffen und stahl daraus das Portemonnaie. Als die Geschädigte den Diebstahl beim Bezahlen an der Kasse bemerkte, waren die beiden Frauen bereits verschwunden. Sie waren etwa 25 Jahre alt, hatten lange schwarze Haare und dunkle Augen. Eine war etwa 150 Zentimeter groß, ihre Begleiterin 10-15 Zentimeter größer. Offensichtlich waren die dunkel gekleideten Frauen südosteuropäischen Typs.

Farbschmierereien an Parkhaus

Hünfeld - Offensichtlich waren Unbekannte mit der farblichen Gestaltung des vor einigen Tagen wieder eröffneten Parkhauses in der Gartenstraße nicht einverstanden. Aus purer Zerstörungswut sprühten sie am vergangenen Wochenende (15.-18.3.) mehrere farbige Schmierereien an die Wände und einen Feuerlöschkasten. Die Höhe der Kosten, die zur Beseitigung der Farbe anfallen wird, ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Hünfeld ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Betrunkener Schläger verletzt Polizeibeamten

Fulda - Der 33-jährige Mann, der bei einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Innenstadt am Freitagmittag (15.3.) zwei Ladendetektive verletzt hatte (wir berichteten), ist am Montagnachmittag (18.3.) erneut durch seine Brutalität mit der Polizei in Konflikt geraten. Bei einer Schlägerei im Jerusalempark hatte er seinen Kontrahenten mit einer Flasche niedergeschlagen und so schwer am Kopf verletzt, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine alarmierte Funkstreife konnte den brutalen Schläger noch in Tatortnähe festnehmen und zur Dienstelle bringen. Auf dem Weg in die Gewahrsamszelle bedrohte und beleidigte er die Beamten zunächst verbal und versuchte einen Beamten ins Gesicht zu schlagen. Mit gemeinsamen Kräften gelang es den Beamten schließlich den Tobenden zu überwältigen, allerdings erlitt ein Polizist dabei Verletzungen an der Hand. Der 33-Jährige blieb bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

