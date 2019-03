POL-OH: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Montag, 18.03.19

Polizeipräsidium Osthessen

Mit Dachlatte Außenspiegel von Auto beschädigt NIEDERAULA - In der Ziegenhainer Straße wurde am Freitagabend (15.03.), zwischen 20.00 und 23.00 Uhr, in einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhaues ein Außenspiegel eines silberfarbenen Opel, Vectra, mit einer Dachlatte beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Einbruch in Wohnhaus ROTENBURG-BRAACH - In der Zeit zwischen Mittwoch (13.03.) und Samstagmittag (16.03.) wurde in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße Fuldablick eingebrochen. Dabei wurden zwei Spielekonsolen der Marke Playstation (Typen 2 und 3), sowie ein Beamer gestohlen. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in der Luisenstraße in Bebra am Sonntagabend BEBRA - In der Innenstadt von Bebra soll es am Sonntagabend (17.03.), gegen 20.45 Uhr, in der Luisenstraße zu einer Schlägerei gekommen sein. Dabei wurde ein 44-jähriger Bebraner verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. An der Schlägerei sollen zwei bis drei Männer beteiligt gewesen sein und von mehreren Passanten beobachtet worden sein. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeistation in Rotenburg melden, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

